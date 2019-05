Amy on seksinukke, jota voi vuokrata – katso kuvat

Mies ei halua esiintyä jutussa nimellään, joten olkoon hän Nukkemestari. Hänen vieressään nimittäin on Amy, 157 senttiä ja 28 kiloa ehtaa muovia. Amylla on lähes samankaltaiset värkit kuin oikealla naisella, mikä tekee Amysta seksinuken.

Vajaa pari tonnia maksanut nukke tilattiin Saksasta sen jälkeen, kun Nukkemestari luki monen muun suomalaisen tavoin juttuja maan ensimmäisestä seksinukkebordellista, joka avattiin Helsingissä viime marraskuussa.

– Ajattelin, että nukkehomma voisi kiinnostaa täälläkin päin ja nimenomaan niin, että sitä voisi tilata kotiin.

Niinpä Nukkemestari pisti toiminimen pystyyn, perusti Nukkekotiin.fi-saittinsa ja kuljettelee Amya nyt Pieksämäki–Varkaus–Kuopio-akselilla, sinne minne asiakas sen haluaa tilata.

Joitakin rajauksia hän on kuitenkin tehnyt.

– Hotelleihin en sitä vie, koska miten saisin sen kuljetettua sinne ilman, että pitäisi selitellä. Polttariporukoillekaan en nukkea vuokraa, koska en sitä ehjänä takaisin saisi.

Ala ja Amy ovat tietysti jotain, joka jakaa mielipiteet. Toisten mielestä on ällöä rynkyttää kuminukkea, joka kulkee käyttäjältä käyttäjälle. Samalla sen voi ajatella vain vahvistavan pinnallista maailmankuvaa, jossa oikean ihmisen kohtaaminen on vaikeaa ja nainen esine.

Toisten mielestä nukke on seksiväline muiden joukossa ja puhdistuksen takia puhtaampi kuin moni ihminen tällä aikakaudella.

– Minusta tämä on aika viatonta leikkiä. Nuken kautta voi toteuttaa itseään niin, että kukaan ei kärsi.

Nukkemestari kertoo, että heidän perheessään vaimo oli jopa innostuneempi bisnesajatuksesta kuin isäntä. Kumpikin on kuitenkin avoin, mitä tulee seksuaalisuuteen. Yksi diili on kuitenkin tehty: Nukkemestari itse ei käytä Amya.

– Kyllä se jotenkin kiinnostaisi, mutta itsekin pitäisin sitä vähän pettämisenä. Ja vaimo varmaan repisi minulta pään irti.

Asiakkaat ovat Nukkemestarin havaintojen mukaan olleet enimmäkseen sinkkuja. Hän vie nuken yleensä asiakkaan kotiin, nostaa sen laatikosta sohvalle istumaan ja poistuu. Samalla hän antaa ohjeet, miten nukkea pitää käsitellä. Vaikka nivelet taipuvat, ääriasentoihin raajoja ei saa repiä. Asiakas myös päällisin puolin puhdistaa nuken, ja Nukkemestari hoitaa tarkemman putsauksen. Kondomia on käytettävä aina.

– Yleisin vuokra-aika on kolme tuntia, pisimmillään nukkea on pidetty 12 tuntia. Joillakin kerroilla on tuntunut, että nukkeen ei olla koskettukaan, Nukkemestari kertoo.