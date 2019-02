Anssi Kela palaa Lutakon lauteille 18 vuoden tauon jälkeen

Hienoa tulla keikalle Lutakkoon. Esiintymällä siellä pääsee ikään kuin itsekin osaksi paikan pitkää ja hienoa perinnettä, viime vuonna levyn julkaissut Anssi Kela sanoo.

Kela toteaa, ettei Suomesta löydy enää kovin monta paikkaa, jolla on Tanssisali Lutakon kaltainen historia. Siitä kun Kela nousi viimeksi Lutakon lauteille on vierähtänyt 18 vuotta.

– En oikein tiedä, miksi en ole siellä konsertoinut, muualla Keski-Suomessa olen kyllä esiintynyt. Erityisenä mieleen ovat jääneet M/S Rhean keikat parilta viime kesältä. Olen soittanut siellä mies ja kitara -kokoonpanolla kuuman savupiipun vieressä. Niissä keikoissa on erityinen tunnelma kun aurinko paistaa ja seilataan järven selällä.

Kela on esiintyy niin isoilla areenoilla, rokkiklubeilla kuin intiimissäkin tiloissa. Pienimuotoisimmillaan hän on heittänyt keikkaa jonkun olohuoneessa.

Kela ei suostu nimeämään itselleen mieluisinta konserttityyppiä. Kaikilla on hyvät puolensa.

– Konserttisalissa voi soittaa intiimimmin ja hiljaisempiakin osioita. Rokkikonserteissa ja festareilla taas on toisella tapaa energiaa ja yhteislaululla on vahva asemansa.

Rhealla Kela on esiintynyt yksin, mutta yleensä hänellä on mukana yhtye, joka on pysynyt pitkälti samana vuodesta 2001. Vaikka bändi kantaa Kelan nimeä ja keikkajulisteessakin poseeraa vain artisti, kyseessä on tasa-arvoinen poppoo.

– Mulla ei ole bändissä mitään kasvottomia ammattisoittajia, jotka lukevat biisit nuoteista. Tämä on ihan perinteistä bänditoimintaa. Keikkapalkkiokin jaetaan tasan viiteen osaan, Kela sanoo.

Vaikka Kelan kappaleet ovat tarinallisia, musiikki syntyy useimmiten tekstin sijaa musiikillisesta ideasta.

– Olen yli 30 vuotta tehnyt musiikkia, enkä vieläkään oikein tiedä miten sitä pitäisi tehdä. Joskus biisi lähtee syntymään laulusävelmästä, joskus sointukulusta tai vaikka yksittäisestä sanasta.

Kela sanoo musiikin tekemisen olevan hänelle itselleenkin yhä monella tapaa mystinen prosessi. Vaikka tekstit kuulostavat ikään kuin luonnostaan pulppuavilta, on niiden kanssa painittu ankarasti.

– Olen tosi hidas kirjoittamaan ja valmiin tekstin muodostuminen voi olla kuukausien prosessi.

Lopuksi on kysyttävä miehen Ilves-hittiin viitaten, koska Kela ”näki viimeisen kerran ilveksen”.

– Luonnonvaraisena en ole nähnyt koskaan ja viimeinen jonka näin, oli täytetty, Anssi Kela sanoo ja nauraa.

Anssi Kela esiintyy Tanssisali Lutakossa lauantaina 9.3.