Antenni: Frendit-elokuva tulee vielä

Huhuihin on totuttu.

Sen jälkeen, kun maailman katsotuimpiin tv-sarjoihin kuuluva tilannekomedia Frendit ( Friends) päättyi toukokuussa 2004, on viihdemediassa levinnyt uutisia, joiden mukaan sarjasta olisi suunnitteilla elokuvaversio. Viimeksi heinäkuussa Jennifer Aniston ilmoitti olevansa valmis palaamaan Frendien Racheliksi.

Huhut ovat muutenkin kiihtyneet, sillä Frendit on osoittautunut Netflixissä yllättävän suosituksi. 1990-luvun nuorista aikuisista kertova sarja kelpaa myös nykypäivän nuorille aikuisille. Netflix on kertonut Frendien olevan sen kaikkien aikojen toiseksi katsotuin sarja.

Joka kerta huhut on ammuttu alas.

Tuotantoyhtiö NBC on ilmoittanut, ettei Frendeille tulla tekemään jatkoa, ja moni näyttelijöistä on kertonut suhtautuvansa ajatukseen penseästi. Esimerkiksi Lisa Kudrow (Phoebe) ja Matt LeBlanc (Joey) ovat perustelleet elokuvan tarpeettomuutta lähes samoin argumentein: Frendien kuvaama yli 20-vuotiaiden elämä on kiinnostavaa, 50-vuotiaiden ei enää ole.

”En usko, että kukaan haluaa tietää Joeyn paksusuolen tähystyksestä”, LeBlanc muotoili.

Hauskasti sanottu. En kuitenkaan usko, että terveysongelmat ovat parasta, mitä käsikirjoittajat voivat 50-vuotiaille komediahahmoille keksiä.

Sarjan jatkaminen yli 15 vuoden jälkeen olisi varmasti kerronnallisesti vaikeaa. Mutta yhtä varmaa on se, että elokuva olisi taloudellinen jymymenestys.

Ja sanokaa minun sanoneen: sellaisilla on tapana toteutua.