Apumies Markku haastaa huutokauppakeisarin omalla tv-ohjelmalla

Näitä kutsutaan spin off -ilmiöiksi. Ne ovat tv-ohjelmia, jotka syntyvät suositun tv-ohjelman kylkiäisiksi. Tällainen alkaa pyöriä tiistaina 5. maaliskuuta Nelosella kello 21, kun Suomen huutokauppakeisari -tv-ohjelmasta tutuksi tullut apumies Markku "McGyver" Saukko esiintyy tähtenä omassa ohjelmassaan Markku hoitaa.

Markku hoitaa -sarjassa Markku Saukko auttaa yhdessä ystävänsä Timo Hyppösen ihmisiä eri puolella Suomea. Jokaiseen reissupäivään mahtuu kanavan mukaan "markkumaisia kommelluksia, ilon ja onnen hetkiä sekä ikimuistoisia kohtaamisia". Sarja aloittaa Jyväskylästä.

Jokaisessa jaksossa yksi kohteista on julkisuudesta tutun henkilön kummikohde. Kauden aikana näitä kohteita tarjoavat muun muassa Katriina Honkanen, Irina sekä Vertti Harjuniemi.

Hirvaskankaan MacGyverin käsissä uuden elämän tv-ruudussa ovat saaneet niin rikkoutuneet esineet kuin laitteetkin. Saukko on nikkaroinut omien sanojensa mukaan koko pienen ikänsä eli lähes 50 vuotta. Eikä ihme, sillä hän on koulutukseltaan kirvesmies. Varsinaisen työuransa Saukko on tehnyt maanrakennusalalla.

Markku Saukko asuu vaimonsa Annen kanssa omakotitalossa Äänekoskella. Aikaisemmasta liitosta syntyneet lapset ovat jo aikuisia, joten Markku ja Anne ehtivät keskittyä vapaa-ajallaan yhteisiin sisustus- ja rakennusprojekteihin. Viimeksi Saukko on luonut kotipihaan kasvihuonetta.

Markku Saukko on iloinen, että pääsee oman ohjelmansa myötä "tekemään hyvää, kohtaamaan ihmisiä ja antamaan apua sinne, missä sitä tarvitaan".