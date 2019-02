Arion: Ensin Lutakko ja sitten Eurooppaa valloittamaan

Helsinkiläinen metalliyhtye Arion julkaisi kakkosalbuminsa Life Is Not Beautiful viime vuoden lopulla ja sai siitä Emma-ehdokkuuden. Nyt bändi heittää muutaman Suomen-keikan ennen mittavaa Euroopan-kiertuettaan. Jyväskylässä kokoonpano esiintyy lauantaina 2. maaliskuuta Lutakon Tanssisalissa.

Nuoren metalliyhtyeen debyyttialbumi Last of Us (2014) poiki bändille esiintymisiä muun muassa japanilaisfestareilla. Nyt bändin Eurooppa-tour pitää sisällään Saksan, Espanjan, Ranskan, Englannin, Portugalin, Puolan, Itävallan ja Pohjoismaat.

Esikoislevy poiki yhtyeelle sopimuksen saksalaisen metallimusiikkiin keskittyvän AFM Recordsin kanssa. Muun muassa Danko Jonesia ja Danzigia julkaiseva yhtiö edustaa nyt Arionia liki maailmanlaajuisesti. Japanissa Arionia edustaa paikallinen levy-yhtiö Marquee, jonka edustuksessa ovat myös Sonata Arctica ja Children of Bodom. Suomessa yhtyeen musiikkia julkaisee Riku Pääkkösen luotsaama Ranka Kustannus. Bändi tekee musiikkinsa itse.

Arion-yhtye on yhtä kuin Lassi Vääränen (laulu), Iivo Kaipainen (kitara), Arttu Vauhkonen (koskettimet), Gege Velinov (basso) ja Topias Kupiainen (rummut).