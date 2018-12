Arkinen sana kappaleen nimessä esti jyväskyläläistaustaisen Lazy Bonezin singlen pääsyn striimauspalveluihin

Osin jyväskyläläinen Lazy Bonez -yhtye lähetti albuminsa nimikkobiisin Kiss of the Night eteenpäin jakeluyhtiön kautta ja oletti sen ilmestyvän pian Spotifyn ja iTunesin digilataamoihin. Toisin kävi. Single tuli bumerangina takaisin.

– Tämä johtui kieltolistoista. Digilataamoilla on listoja sellaisista sanoista, joilla lähtökohtaisesti pyritään saamaa klikkauksia, latauksia ja streemauksia. Kiss-sana on listalla tietenkin samannimisen bändin takia. Kissin lakimies on sen sinne saanut, vaikka se on ihan yleinen englanninkielen sana, Lazy Bonezin jyväskyläläinen basisti Jaakko Kauppinen sanoo.

Moinen ei Kauppista yllätä. Hän naurahtaa Kiss-yhtyeen Gene Simmonsin olleen aikaisemminkin tarkka tuotteestaan. Yrittihän tämä vuosi sitten patentoida jopa pirunpää-käsimerkkiä eli käsieleen, jossa peukalo painaa keskisormen ja nimettömän alas jättäen pikkurillin ja etusormen pystyyn ikään kuin pirunsarviksi.

Simmonsin uho herätti lähinnä huvittuneisuutta, sillä italialaista perua olevalla käsimerkillä karkotettiin paholaista jo vuosisatoja sitten.

Lazy Bonez ei yritä ratsastaa Kissin maineella. Tämä uskottiin ja kappale julkaistiin joulun alla. Levyn julkarit ovat tammikuun 11:s päivä.

Sonkajärveltä kotoisin oleva Kauppinen on työskennellyt Jyväskylässä Tikkakoskella upseerina puolisentoista vuotta. Hänen työpaikkansa on Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen esikunnassa Roninmäessä.

Lazy Bonezin miehet löytyvät Jyväskylän lisäksi Kuopiosta, Oulusta, Kajaanista ja Sonkajärveltä. Tämä tarkoittaa sitä, että treenejä ei ihan ”ex tempore” pidetä.

Kappaleet syntyvät pääosin Kauppisen ja kitaristi Mikko Niirasen toimesta.

Bändi syntyi vahingossa, kun Kauppinen ja kitaristi Markku Mähönen olivat Exception to the Rule -yhtyeensä kanssa äänittämässä levyä Kuopiossa. He pyysivät kuopiolaisen Tarot-yhtyeen jäseniä mukaan muutamalla kappaleelle, mutta meininki olikin niin hyvä, että äänitetyistä kappaleista tuli saman tien perustetun Lazy Bonez -yhtyeen ensimmäiset biisit.

Lazy Bonezissa laulaa Tarotin Tommi Salmela ja koskettimia soittaa niin ikään Tarotin Janne Tolsa. Rumpalikin oli aluksi Tarotista, mutta 2016 menehtyneet Pecu Cinnarin tilalla on nyt Everia-yhtyeen Topi Kosonen. Kitaraa soittavat Niiranen ja Mähönen, bassoa Kauppinen ja toisia koskettimia Heikki Polvinen.

Kiss of the Night on melodista heavy metallia soittavan Lazy Bonezin kolmas albumi. Levyllä vierailee Voice of Finland 2013 -voittaja Antti Railio.

– Tällä levyllä päätettiin kuitenkin mennä pääsääntöisesti omalla jengillä. Aikaisemmilla albumeilla ovat vierailleet muun muassa AC/DC:n ja Acceptin rumpalit Udo Dirkschneider ja Black Sabbathista tuttu Tony Martin, Jaakko Kauppinen kertoo.

Lazy Bonez juhlistaa levyään North Karelia Tattoo Festeillä Nurmeksessa 19.1.2019.