Arman Alizadille talousohjelma Youtubeen

Tähän on tultu. Yhä useampi ei-mediatalo julkaisee tv-ohjelmia valitsemallaan kanavalla. Tuo kanava voi olla vaikkapa Youtube.

Uusimpana tekijänä kupilla on Danske Bank -yhtiö, joka kertoi perjantaina julkaisevansa tunnetun tv-persoonan Arman Alizadin juontaman ohjelman Arman ja matka mielenrauhaan.

Tällä kertaa Alizad ei matkaile maapalloa ristiin, rastiin, vaan seikkailee lompakossa. Hän juontaa sarjaa, jossa seurataan kolmen suomalaisen matkaa kohti taloudellista mielenrauhaa. Osallistujat pyrkivät sarjassa ottamaan taloutensa hallintaan asiantuntijoiden avulla.

Viihteellinen tosi-tv-ohjelma on osa Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -hanketta. Sarjaan löytyi kolme suomalaista, jotka kaipaavat apua taloutensa hallintaan. Heitä auttavat senioristrategi Kaisa Kivipelto sekä hyvinvointikirjailija ja valmentaja Anne Karilahti.

– Minulle on aina ollut tärkeää, että Suomi on maa ja yhteiskunta, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja ketään ei jätetä. Pidän tärkeänä ajatusta siitä, että kaikilla on oikeus taloudelliseen mielenrauhaan. Itselläni on sellainen kokemus, että jos asioista, kuten rahasta, puhutaan ääneen, möröt pienenevät, ja ihmiset voivat saada toisten kokemuksista itselleen vinkkejä ja inspiraatiota, Arman Alizad sanoo.