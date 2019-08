Armi Aavikon elämään sisältyi paljon sellaista, mistä moni nuori tyttö saattaa haaveilla. Hänestä tuli lyhyessä ajassa suosikkimissi sekä rakastettu laulaja. Armin omat haaveet sen sijaan olivat arkisempia; hän olisi halunnut vain oman perheen ja tavallisen työn.

Tiistai-ilta 8.2.1977. Noin kaksi miljoonaa televisionkatsojaa seuraa Miss Suomi 1977 -kilpailun loppuhuipennusta. Kaunis ja luonnollinen 19-vuotias Armi Aavikko kuulutetaan voittajana lavalle. Kun edellisvuoden Miss Suomi Suvi Lukkarinen yrittää asettaa kimaltelevaa kruunua seuraajansa päähän, se jää retkottamaan vinoon. Kyyneleet valuvat vuolaasti pitkin tuoreen missin poskia.

”Tosiasiassa itkin pelosta ja sitä, mitä tulisi tapahtumaan. Tunsin kuin pudonneeni mustaan kuiluun”, on Armi purkanut tuntojaan päiväkirjassaan.

Hän oli elänyt siihen saakka tavallista nuoren naisen elämää haaveillen sairaanhoitajan ammatista. Hänellä oli vielä silloin vakituinen poikaystävä Ismo, joka karttoi julkisuutta.

Kaksi kuukautta myöhemmin Armi hätkähdytti toistamiseen. Hän debytoi laulajana Toivotaan, toivotaan -ohjelmassa Dannyn duo-parina. Armi lauloi sydämeenkäyvästi osuutensa laulussa Tahdon olla sulle hellä. Single myi yli 100 000 kappaletta. Seuraava single Kaiken sulle antaisin lisäsi pökköä pesään. Syksyn Sävel – Karsitut -ohjelmassa upeissa mokkanahka-asuissa esiintyi heleästi laulava Miss Suomi sekä konkarilaulaja, joiden välillä kipinöi jo selvästi.

Armin lauluääntä kritisoitiin aina. Jos kuitenkin kuuntelee Youtubesta vaikka hänen soolokappaleitaan Kiitos sulle tai Horoskoopit, niin Armi laulaa sydämestään. Äänessä on raikasta heleyttä. Se on kaukana nykytrendistä, jossa nuoret naiset laulavat pienellä nasaaliäänellä. Armi olisi voinut pärjätä myös omillaan, mistä on osoituksena hänen soololevynsä Armi vuodelta 1981.

Loiston vuosinaan Armi rakasti viihdetaiteilijan työtään ja kehittyi siinä. Hänen lavasäteilyään ihasteltiin esimerkiksi 1990-luvun alun isoissa laivashow-spektaakkeleissa. Hän teki laivoilla myös omaa Armi & Lemmikit -nimistä lastenshow’ta.

Rakkaus Dannyyn sekä valaisi että varjosti Armin elämän tien. Nykyposti-lehdessä (3/1998) Armi paljasti pitkään vaietun salaisuuden. Seurustelu Dannyn kanssa oli alkanut noin vuosi sen jälkeen, kun he olivat alkaneet esiintyä yhdessä. Samoihin aikoihin Danny oli Armin mukaan luvannut, että kun hänen lapsensa varttuisivat aikuisiksi, heistä tulisi Armin kanssa aviopari. Tähän Armi uskoi pitkään. Kun hänen toiveensa ei toteutunutkaan, tunsi hän itsensä petetyksi ja harhaanjohdetuksi.

Armin äiti Anja Aavikko ei sulattanut alun perinkään tyttärensä seurustelua naimisissa olevan kolmen lapsen isän kanssa. Miten kahta elämää voisi elää rehellisesti?

– Se ei ollut oikeaa rakkautta. Armi oli liian lapsi lähtiessään kovan viihdemaailman pyörteisiin. Hänellä ei ollut elämänkokemusta, ja hän oli liian herkkä vaikutteille. Armi olisi tarvinnut rinnalleen vahvan, reilun ja rehdin miehen, joka olisi jaksanut tukea ja pyyteettömästi rakastaa häntä, toteaa Anja Aavikko, 90, puhelimessa kotoaan Vantaalta.

Keväällä 1995 Armi väsyi keikkailuun. Hän koki aiemmin ihannoimansa viihdemaailman valheellisena. Hän alkoi viettää enemmän aikaa äitinsä synnyinkodissa ja suvun kesäpaikassa Leivonmäellä. Hän mielsi itsensä aina Leivonmäen tytöksi. Siellä hän tunsi itsensä vapaaksi.

Armin viimeisiä aikoja varjosti paheneva masennus. Sitä lisäsi se, että hänen rakas siskonsa Arja jätti tämän maailman oman käden kautta.

Kuolema vei Armin 43-vuotiaana. Kuolinsyy oli hoitamaton keuhkokuume. Jos Armi eläisi, hän olisi täyttänyt viime syksynä 60 vuotta. Kaipuu nostattaa vielä 17 vuotta myöhemminkin kyyneleet hänen äitinsä silmiin.

– Ikäväni on yhä pohjaton muistellessani edesmenneitä tyttäriäni. Armi oli suloinen lapsi. En saata ymmärtää, miksi kohtalo oli tälle hyvälle ja kauniille ihmiselle niin julma, Anja Aavikko sanoo.

Haastattelun päätteeksi äiti haluaa kiittää ihmisiä, jotka ovat muistaneet Armia hyvällä.

– Toivoisin, että Armi saisi levätä rauhassa, eikä hänen elämäänsä enää riepoteltaisi.