Arvaa ja voita: Mitä mittari näyttää Jyväskylässä vappupäivänä kello 12

Muistatko sinä kärsineesi Jyväskylässä helteestä vappupäivänä 1. toukokuuta?

Tai saaneesi niskaasi lunta ollessasi Harjulla vappupiknikillä?

Molemmat muistikuvat saattavat olla oikeita.

Mutta nyt Keskisuomalainen etsii parasta sääennustajaa, joka tietää tai arvaa ensi tiistain 1.5. lämpötilan Jyväskylässä kello 12. Tarkkaan ottaen kilpailun virallinen lämpötila tulee Tikkakosken lentoaseman havaintopisteestä ja oikea tulos kerrotaan ensi viikolla, vapun jälkeen.

Mutta sitä ennen...

Jotta kisaajien ei tarvitse ihan tyhjästä aloittaa arvuutteluaan, kerrotaan, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Ilmatieteen laitoksen virallinen tilasto kertoo Jyväskylän lämpötilasta 1.5. kello 12 seuraavaa: +4,9 (2007), +18,7, +13,7, +9,5, +4,4, +6,4, +7,0, +3,4, +11,1, + 13,0 ja +7,1 (2017).

30 vuoden tilasto (1981–2012) kertoo puolestaan, että päivän keskilämpötila Jyväskylässä 1.5. on tilastollisesti +5,8. Mutta se on siis päiväkeskiarvo, johon on voinut vaikuttaa vaikkapa kylmä yö.

Kerro arvauksesi ja ennustuksesi siitä, paljonko lämpötila on tiistaina 1.5. kello 12 Jyväskylässä. Vastaus tulee antaa desimaalin tarkkuudella, eli esimerkiksi muotoa +28,1. Vastausaika päättyy perjantaina 27.4. kello 23.59, jonka jälkeen tulleita vastauksia ei enää noteerata. Kisan voittaa lähimmäksi arvannut ja jos näitä on useita, voittaja arvotaan. Voittajalle lähetetään tavarapalkinto.

Voit vastata tämän linkin kautta tai alla näkyvällä liukusäätimellä.