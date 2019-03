Arvi Lind opetti Annamaija Manniselle paljon tv-uutisten ankkuroimisesta – jyväskyläläisen mielestä hänen paras työpaikkansa on ollut näkötornin kellarissa

Ylen tv-uutisten jyväskyläläinen ankkuri Annamaija Manninen sai työskennellä vuosituhannen alussa alansa todellisen konkarin Arvi Lindin kanssa.

Manninen kertoo oppineensa kokeneelta kollegaltaan paljon:

– Ensinnäkin tietenkin kieliasioita; Arvi oli niistä todella tarkka. Ja lisäksi kerronnallisuutta ja läsnäoloa. Uutisankkuri puhuu suoraan jokaiselle katsojalle. Vakuuttavuus rakentuu monista pienistä asioista.

Manninen on itsenäinen viestintäyrittäjä, joka keikkaili Ylellä valtakunnallisten uutislähetysten ankkurina seitsemän vuotta. Siitä ajasta hänen mieleensä on päällimmäisenä jäänyt tunnelman sähköistyminen toimituksessa, kun Suomessa tai maailmalla tapahtui jotakin erityistä.

– Niinä hetkinä toimitus itse asiassa rauhoittuu. Tekemiseen tulee superfokus.

Manninen ankkuroi pitkään myös Ylen alueellisia uutisia, ja siihen työhön hän palasi tämän vuoden alussa. Työvuorossa on päivittäin kolme uutislähetysten ankkuria. Jokainen saa hoidettavakseen kolmen alueen lähetykset. Mannisen kohdalle osuu usein myös hänen kotimaakuntansa.

– Totta kai siinä on aina tietty lämpö, kun saa ankkuroida Keski-Suomen uutiset. Silloin tuntuu, että nämä nurkat minä tunnen; nyt todella tiedän, mistä puhun.

Nuorena Manninen edusti Ylen vastavoimia. Kun Suomen ensimmäiset kaupalliset radiokanavat saivat toimilupansa vuonna 1985, Manninen pääsi juontajaksi, toimittajaksi ja toimitussihteeriksi Radio Jyväskylään.

Toimitus sijaitsi Harjulla Vesilinnan kellarissa. Ulos ei ollut ikkunoita, mutta silti se oli Mannisen mielestä näköalapaikka parhaimmasta päästä.

– Siinä sai oikeasti sukeltaa Jyväskylän asioihin. Ihmiset soittelivat toimitukseen ihan hirveästi.

Työyhteisö oli nuorekas ja innokas. Tekemistä leimasi pioneerihenkisyys.

– Ihmiset olivat tottuneet siihen, että radio on etäinen ja virallinen – ja yhtäkkiä me oltiin juttelemassa jyväskyläläisille etunimillämme.

– Voin rehellisesti sanoa, että se on ollut mun paras työpaikka.

Annamaija Manninen pyörittää omaa viestintätoimistoaan. Hän tarjoaa yrityksille ja yhteisöille viestinnän suunnittelua, toteutusta ja koulutusta. Hänen palveluihinsa kuuluu myös esimerkiksi henkilökohtaisten viestintätaitojen sparraus.

Aiemmin Manninen toimi pitkään Jyväskylän yliopistossa journalistiikan lehtorina.

Manninen on syntyperäinen jyväskyläläinen ja on asunut kaupungissa koko ikänsä, vaikka työt ovat kuljettaneet häntä paljon Helsinkiin ja Tampereelle. Jyväskylä on kaupunki, johon Manninen todella tuntee kuuluvansa.

– Kaikkialle mihin täällä katson, liittyy muistoja. Se tuo niin syvät juuret. Sekin on iso asia, että mun lapset perheineen asuvat täällä.