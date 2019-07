Arvio: Langaton huippuhiiri parantaa pelisuoritusta merkittävästi

Nopeissa räiskintä- ja strategiapeleissä huippuhiiri parantaa pelisuoritusta merkittävästi. Perinteisemmistä valmistajista pelihiiriä on tuonut markkinoille erityisesti Logitech.

G502 Lightspeed on langattomalla teknologialla toimiva, erittäin tarkalla optisella HERO 16K -sensorilla toteutettu pelihiiri. Uuden teknologian ansiosta langattomia hiiriä pelikäytössä häiritsevä tiedonsiirtoviive on onnistuttu poistamaan. Tuloksena on sulava, saumaton pelikokemus.

Latenssin lisäksi toinen langattomien pelihiirien perisynti on heikko akkukesto. Logitech on saanut ongelman taklattua hyvin: uutuusmallissa akun luvataan kestävän yhdellä latauksella 60 tunnin pelisession. Käytännössä latausta tarvitaan noin viikon välein.

Pelihiirille tyypilliseen tapaan laitteen painoa voi hienosäätää omaan käteen sopivaksi mukana tulevien lisäpainojen avulla. Hyvän muotoilun ja karhennuksien vuoksi ote hiireen on luonnollinen ja pitävä.

Kokonaisuutena G502 Lightspeed on laadukas kokonaisuus: materiaalit ovat kestäviä ja viimeistely on ensiluokkainen. Kohderyhmää rajaa hiiren korkea 149 euron suositushinta.