Arvio: MGXP Prossa on moni asia hyvin, mutta mutta...

Tuorein konsolisukupolvi on tarjoillut taivasmannaa ajopelien ystäville. Milestone-pelistudion MGXP Pro laventaa tarjonnaltaan rajoittunutta motocross-genreä, mutta keskinkertaisen toteutuksen vuoksi sen uhkana on nopea unohtuminen.

Vankasta kokemuksesta huolimatta italialaisstudio on jäänyt kakkosketjun pelitaloksi. Yhtiön tuotteet ovat kautta linjan hyvää tasoa, mutta perustoteutus ei riitä huippusuoritusten rinnalla.

MGXP Pron tuotannollisilta arvoiltaan hyvällä tasolla: peli näyttää kauniilta, ajoneuvoja on valikoimassa hurja määrä ja ratavalikoima on laaja. Pelitasot on toteutettu laadukkaasti ja ne ovat pelattavissa useissa eri sääolosuhteissa.

Pelin elinikää pidentää nautinnollinen uratila, jossa pelaaja voi kehittää hahmoaan kohti mestaruussarjaa. Osa viehätyksestä liittyy kattavaan ajoneuvomuokkaukseen, jossa kaksirenkaista kulkupeliä on mahdollista optimoida omaan ajotyyliin sopivaksi.

Kokonaisuutta varjostaa heikko ohjattavuus. Realistisen fysiikkamallinnuksen ansiosta MGXP Pro on huomattavasti kilpailijoitaan haastavampi peli. Toisin kuin haastajissaan, ajoneuvo on hallittava tarkasti esimerkiksi hyppyjen ja käännöksen aikana. Epätarkka ohjaustuntuma ei kuitenkaan tue tavoitetta: jatkuvat epäonnistumiset syövät peli-iloa.

Ohjaustuntuman lisäksi suupielen hymynkareita liuottavat tehokkaasti tekoälyvastustajat, joiden kyvykkyydet eivät vastaa nykypäivän vaatimuksia. Fysiikkamallinnuksesta piittaamattomat kanssakilpailijat kulkevat radallaan kuin junat, eivätkä reagoi maaston tai kisatilanteen vaatimuksiin.

Jäätävän tekoälyn vuoksi harjoittelutilat kannattaa ohittaa nopeasti, sillä verkkopelissä kaikkia ratoja pääsee kisaamaan aitoja ihmispelaajia vastaan. Verkkoareenoilla taso vaihtelee; vastassa on niin aloittelijoita kuin suvereeneja ammattilaisiakin.

Virallisen lisenssin turvin MGXP Pro sisältää MGXP-sarjan viralliset kuljettajat ja radat. Kattaus on kuitenkin ikääntynyt, sillä tuoreimman kauden sijaan rosteri on vuoden takaa. Ongelma ei vaikuta pelillisiin osiin, mutta lajista innostunutta motocross-fania helposti korjattavissa oleva ongelmaa kiukuttaa.

Kun turhauttavien pikkuongelmien päälle lisätään satunnaiset pikkubugit ja kaatuilut, kokonaisuus painuu hyvästä keskinkertaiseksi. Motocross-pelien ystäville MGXP Pro on takuuvarmaa viihdettä, mutta kaksipyöräisistä yleisemmin kiinnostuneiden pelaajien kannattaa suunnata mieluummin Milestonen paremmin onnistuneen MotoGP-sarjan suuntaan.