Arvio: MH40-kuulokkeisiin kannattaa sijoittaa

MH40 -kuulokkeet

Master & Dynamic

Pelaaminen on välineurheilua. Eri lisälaitevalmistajat ovatkin liittoutuneet menestyneiden pelaajien kanssa ja mestareiden naamalla myydään Suomessa kymmeniä erilaisia pelihiiriä, näppäimistöjä ja kuulokkeita.

Amerikkalainen Master & Dynamic lähestyy pelikansaa toisesta suunnasta. Yhteistyön ja tehokkaan markkinointikoneiston sijaan yhtiö rakentaa kestäviä tuotteita, joille pelaajat ovat vain yksi kohderyhmä. MH40-kuulokkeet on suunnattu etupäässä musiikin kuuntelijoille, mutta tehokkaan bassovoittoisen äänimaailman vuoksi malli sopii pelikäyttöön hyvin.

Master & Dynamic on investoinut tuotekehityksessä kestävyyteen. Välineiden rakenne on vankka ja materiaalit huippulaatua. Kestävyyden kääntöpuoli on paino, mutta hyvän muotoilun ansiosta kuulokkeet eivät paina pitkissäkään sessioissa.

Laadukkaiden materiaalien ja hyvän äänenlaadun ansiosta MH40 päihittää monet pelikäyttöön brändätyt kilpailijansa kirkkaasti. Suurin haaste on kuulokkeiden korkea hinta. Mikäli on valmis investoimaan harrastusvälineisiin, Master & Dynamic MH40 -kuulokkeita on helppo suositella.