Arvio: State of Mind on mielenkiintoinen scifi-seikkailu

Playstation 4, PC, Switch, Xbox One

Berliini vuonna 2048, jossakin digitaalisen utopian ja dystooppisen todellisuuden välimaastossa. Ilma on saastunut, ilmasto sekaisin ja kaikesta on pulaa. Sairauksia ja rikollisuutta riittää. Dronet ja humanoidit hoitavat hommat. Kaikkea valvotaan, ja kaikki ovat yhteydessä kaikkeen.

Journalisti Richard Nolan on nykymenon avoin kriitikko. Mies herää räjähdyksen jälkeen sairaalassa ja huomaa vaimonsa ja poikansa kadonneen. Mitä oikein on tapahtunut?

Toimintaseikkailupeli State of Mind on täynnä kunnianhimoa. Peli kertoo aikuismaisen älykkään scifi-tarinan, jossa on yllätyskäänteitä kuin paremmassakin dekkarissa. Graafinen tyyli on upea sekä omaperäinen ja sopii tarinaan ja maailmaan erinomaisesti.

Ongelmat ovat pelipuolella. Pelattavaa on vähän, ja pelaaminen on aika yksinkertaista paikasta toiseen kulkemista. Seikkailu on myös sen verran lyhyt, että 40 euroa konsoliversiosta tuntuu kovalta hinnalta. Tarinankerronnallisesti State of Mind on kuitenkin merkkiteos.