Arvio: Yakuza Kiwami 2 tarjoaa huippuunsa hiotun Japani-kierroksen

PlayStation 4, PC, Swtich, Xbox One

Monet pelit ovat alueiltaan kookkaampia, mutta yksityiskohtiin mentäessä harva pärjää Toshihiro Nagoshin Japaniin sijoittuvalle Yakuza-rikossarjalle. Vuoden 2006 Yakuza 2 saa nyt uusintaversion kovalla kunnianhimolla.

Tyly ja laaja rikostarina on vain yksi osa, sillä mukana on valtavasti huumoria, tekemistä ja yllätyksiä. Erikoiset persoonat pysäyttävät Osakan ja Tokion kaduilla ja vievät sivujuoniin, vaikkapa preppaamaan nuoria työhaastattelussa.

Tarjolla on liuta erinomaisia minipelejä, kuten kabareeklubin managerointia, karaokea ja golfia. Myös kauppoja, baareja ja ravintoloita piisaa tutkittavaksi.

Parasta on, että kolikkopelihalleissa pelataan huippuja Virtua Fighter 2 (1994) ja Virtual On: Cyber Troopers (1996) kokonaisuudessaan. Sisältö laajeneekin huomattavasti alkuperäisestä, mukana on jopa uusi ja kiinnostava tarinaosuus eri hahmolle.

Viimeistä huutoa oleva ulkoasu ammentaa maan kulttuurista ja detaljeista huumaavan kokonaisuuden. Myös äänimaailma huokuu japanilaista arvokkuutta ja suurkaupunkien sykettä.