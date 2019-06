Asal Bargh saa miehiltä sellaisia kuvia, jotka vievät lähettäjän heti boikottiin

Asal Bargh on nainen, joka herättää somessa tunteita: miehet ihastelevat, naiset joskus myös vihastelevat. Syynä on naisen kauneus ja hänen tapansa tuoda tätä esiin somessa lähes päivittäin.

Kun olet kaunis nainen, niin kerropa Keskisuomalaisen lukijoille, millä tavoin miehet yrittävät lähestyä Sinua?

– Riippuu miehestä. Välillä, mutta onneksi melko harvoin, laittavat kikkelikuvia. Blokkaan aina sellaiset kuvanlähettäjät. Aika usein kysytään myös syömään tai kahville.

Miten arvioisit suomalaisia miehiä kokemustesi perusteella?

– Suomalaiset miehet ovat ujoja, eivät lähesty naista tosi elämässä. Ulkomaalaiset miehet taas saattavat pyytää ulos kahville ihan missä tahansa. Suomalaismiehen vahvuus taas on rehellisyys. Suurin osa suomalaisista miehistä on lisäksi suorasanaisia, mikä on ominaisuus, josta tykkään.

Miten rankkaat suomalaismiesten pukeutumista ja käytöstapoja?

– Tykkään itse, että mies pukeutuu hyvin. Muutakin päällä kuin farkut ja t-paita. Mielestäni suomalaiset miehet pukeutuvat usein rennosti, eikä se ole siis välttämättä huono asia, Asal Bargh sanoo.

Oletko itse ehdottomasti avioliittoihmisiä vai kelpaako avoliitto/vapaa suhde?

– Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Mutta itse olen enemmän avioliittoihminen, ja sellainen vanhanaikainen vielä, Asal Bargh sanoo.