Atso Tillgren ja Lotta Saarelainen lähtivät testaamaan rakkauttaan Temptation Islandille – "En olisi uskonut, että tästä tulee puolen vuoden projekti omien tunteiden kanssa"

On tavallinen arkiaamu Lotta Saarelaisen ja Atso Tillgrenin kotona. Tillgren valmistautuu töihin ja Saarelainen laittaa aamupalaa. He vitsailevat, juovat kahvia ja ovat kuin mikä tahansa normaali, onnellinen pariskunta.

On vaikeaa uskoa, että viimeiset kaksi kuukautta sadattuhannet ihmiset ympäri Suomea ovat puineet heidän suhteensa pienimpiäkin edesottamuksia.

Pari osallistui joulukuussa Thaimaassa kuvattuun Temptation Island Suomi -rakkausrealityyn, tutummin Temppareihin. Konseptin ideana on testata parisuhteen kestävyyttä erottamalla neljä pariskuntaa toisistaan kolmeksi viikoksi erillisille huviloille, joilla heitä viettelee joukko sinkkuja. Pariskunnat treffailevat sinkkuja ja juhlivat railakkaasti.

Joka toisessa jaksossa on niin sanottu iltanuotio, jossa parit näkevät tarkoituksella mahdollisimman epäilyttävästi leikatun videon kumppaninsa puuhista. Mitään keinoa kommunikointiin ei ole, joten kumppaniin pitää vain luottaa. Suomen versiota Temppareista on kuvattu nyt viisi kautta, ja haku siihen on taas käynnissä.

Temppari-pääkaupunki Lahti

Tempparit on noussut suursuosioon sitä näyttävän Nelosen mukaan etenkin nuorten keskuudessa. Viidennen kauden ensimmäisen viikon aikana kauden ensimmäisen jakson oli katsonut peräti neljännes 15–24-vuotiaista suomalaisista. Keskimäärin Temptation Island Suomen jokaista jaksoa on katseltu kanavan suoratoistopalvelussa Ruudussa noin 300 000 kertaa.

Lahtea on monesti tituleerattu Suomen Temppari-pääkaupungiksi, sillä viettelysten saarelle on lähtenyt peräti kahdeksan lahtelaista sinkkua ja neljä paria. Tosin osa pareista on ollut saarella ensin sinkkuina ja tullut seuraavalle kaudelle kumppanin kanssa.

Syytä Lahden edustukseen Tillgren ja Saarelainen eivät osaa sanoa, mutta tulevalla kaudella on kuulemma mahdollisesti taas paljon kotikaupungin vahvistusta.

– Tosi monet tutuntutut ovat hakeneet. Jotkut heistä ovat olleet jopa sellaisia, joiden mielestä meidän lähtömme sarjaan aiheutti myötähäpeää, ja nyt he haluavatkin itse mukaan, Saarelainen kertoo.

Yhtenä syynä suursuosioon saattaisi olla erityisesti Tillgrenin saama huomio sarjan katsojien keskuudessa. Ohjelman nuoremmat fanit ovat hehkuttaneet häntä maailman parhaana poikaystävänä ja vanhemmat unelmavävynä. Kauden nuorimpana osallistujana häneen kohdistui paljon ennakkoluuloja, mutta Tillgrenin kiltteys ja suoraselkäisyys voittivat katsojat pian puolelleen.

Tylsin kausi kääntyikin villeimmäksi

Kauden parit tapasivat toisensa ensimmäisen kerran muutama päivä ennen kuvausten alkua. Silloin he vitsailivat porukalla, että nyt tulee ohjelman tylsintä menoa, kun kellään ei ollut ongelmia suhteessa. Toisin kävi. Kun viitoskausi alkoi maaliskuussa, siitä puhuttiin kaikkien aikojen rajuimpana kautena.

Monet pitivät ensin ohjelman kuvauksien aikaan 19-vuotiasta Tillgreniä ja 20-vuotiasta Saarelaista luultavimpina pettämään toisiaan, mutta jo ensimmäisten jaksojen jälkeen kelkka kääntyi. Loppujenlopuksi he olivatkin ainoa pari, joka oli ohjelman alusta asti mukana ja pysyi yhdessä.

– Periaatteessa tämä meni juuri niin kuin piti eli lähdettiin yhdessä ja tultiin takaisin yhdessä, Tillgren kertoo.

Matkaan mahtui kuitenkin ylä- ja alamäkiä. Hakemusta täyttäessä vähän alle vuoden seurustellut pari joutui pohtimaan pitkään, mitä asioita lähtevät selvittämään sarjaan. Lopulta he kirjoittivat viettävänsä liikaa aikaa yhdessä ja olevansa mustasukkaisia, mutta sitäkin varten piti pohtia, kumpi olisi mustasukkaisempi.

Saarella ongelmia alkoi yllättäen löytyä, ja matkaa purettiin pitkään ja hartaasti kotona.

– Kaksi kuukautta puimme reissun tapahtumia joka päivä tai vähintään joka toinen, Tillgren toteaa vakavoituen.

– Aina jokin yksittäinen asia aloitti keskustelun, jotka olivat riitaisiakin. Lopputulos oli onneksi aina enimmäkseen positiivinen, Saarelainen kertoo.

Ongelmien kärjistyttyä Tillgren vietti muutaman päivän evakossa lapsuudenkodissaan, kun Saarelaista ahdisti ja hän tarvitsi tilaa. Nyt pari on kuitenkin saanut ohjelman pintaan nostamat asiat käsiteltyä.

– Riitoja tulee taas enää arkisista asioista kuten siitä, mitä syödään, Saarelainen kertoo.

– Olemme tosi erilaisia, mutta jotenkin vaan sovimme yhteen. Reissu vahvisti meitä, Tillgren jatkaa.

Pari ei syyttäisi Temppareita, jos nyt eroaisivat. Heistä kukaan ei voi sanoa suhteen päättyneen ohjelman takia, sillä jokainen päättää, mitä saarella tekee.

Ei mikään bilereissu

Saarelainen ja Tillgren ovat katsoneet kautensa kaikki jaksot. Välillä muiden mukana olleiden edesottamukset ovat järkyttäneet, sillä hekään eivät tienneet kaikkea, mitä muut ovat tehneet ja sanoneet. Matka houkutusten saarelle on oikeasti ohi vasta nyt, kun viimeinen jakso on näytetty.

– En olisi uskonut, että tästä tulee puolen vuoden projekti omien tunteiden kanssa, Tillgren toteaa.

Temptation Islandia ajatellaan usein kolmen viikon ilmaisena ryyppyreissuna Thaimaahan sekoilemaan. Tillgrenin ja Saarelaisen mukaan totuus ei vastaa mielikuvia. Saarella oli paljon vapaa-aikaa, sillä virikkeinä oli lähinnä ohjelmaan kuuluvat treffit, bileet, uima-allas, ranta, muut osallistujat ja korttipakka.

– Se oli aika vähän virikettä niin pitkäksi ajaksi, joten siellä alkoi pakostikin pohtia elämäänsä, Saarelainen kertoo.

– Kaikille osallistujille tämä oli syvällinen ja rankka matka. Esimerkiksi Juholle (Kankkunen) reissu teki tosi hyvää, sillä hän alkoi avautua ja puhua enemmmän tunteistaan ohjelman edetessä, Tillgren sanoo.

Ihmisten uteliaisuus yllätti

Temppareiden suosio ja sen myötä tullut huomio ovat yllättäneet pariskunnan.

– Ihmiset saattavat tunnistaa kadulla ja tuijottaa ihan avoimesti. Se on ahdistavaa, Saarelainen kertoo. Pari ei ole saanut paljastaa sosiaalisessa mediassa tai julkisilla paikoilla olevansa yhdessä.

Monet katsojat ovat yrittäneet päätellä parin tilannetta vertailemalla heidän sosiaaliseen mediaan jakamiensa kuvien yksityiskohtia. Jotkut olivat esimerkiksi tunnistaneet Tillgrenin jakaman kuvan taustalla näkyvän mikron samaksi, joka on ollut myös Saarelaisen somepäivityksissä.

Tillgrenin suosion vastapuolena tyttöystävä on saanut kylmempää kohtelua katsojilta. Erityisesti on spekuloitu ja haukuttu Saarelaisen välejä ohjelmassa sinkkuna olleen lahtelaisen Paavon kanssa. Paavon seurassa paljon aikaa läheisestikin viettäneeltä Saarelaiselta kysyttiin koko ohjelman ajan, onko kaksikon välillä enemmänkin kuin ystävyyttä. Saarelainen kiisti tämän, ja Tillgren kertoo keskustelleensa ohjelman jälkeen Paavon kanssa. He ovat nyt hyvissä väleissä.

Silti tuntemattomat ovat laittaneet suoraan Tillgrenille viestiä, että hänen pitäisi jättää tyttöystävänsä.

– Ei se hyvältä tunnu, Tillgren kertoo.

– Luen paljon meistä kirjoitettuja kommentteja. Ihmiset vaikuttavat tosi kateellisilta, Saarelainen toteaa.

Konseptin vaikeat puolet pitää tiedostaa

Ohjelman tekeminen oli eettisesti ristiriitaista. Toisaalta tuotantotiimi tuki ja tsemppasi osallistujia jatkuvasti. Sekä sinkut että parit pääsivät puhumaan ammattilaiselle mieltä painavista asioista, ja Saarelainen ja Tillgren kehuvat yhteen ääneen ohjelman tuottajaa ja ohjaajaa.

Kun yksi osallistuja romahti saarella nähtyään kumppaninsa pettävän, hänen huoneessaan ramppasi jatkuvasti ihmisiä pitämässä hänestä huolta. Juontaja Sami Kuronen oli isähahmo kaikille, eikä haastatteluissa tarvinnut koskaan vastata kysymyksiin, joihin ei halunnut.

Toisaalta Temptation Islandin ideana on tehdä parisuhteen rikkoutumisesta viihdettä. Kuronen esimerkiksi kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa (13.3.2019), että ensimmäisellä kaudella oli vaikea kestää sitä, miten henkilökohtaisia tunteita osallistujilla nousi pintaan.

– Olemme kuitenkin kaikki aikuisia, päätämme itse mitä ohjelmassa teemme ja olemme allekirjoittaneet sopimukset sinne lähtemisestä, Tillgren toteaa.

Pariskunta kertoo, että tiesi hyvin lähtevänsä ohjelmaan, jossa heistä rakennetaan tietynlaisia hahmoja ja annetaan ihmisille mahdollisuus tuntea ylemmyydeentunnetta heitä katsoessa. Miksi he silti lähtivät?

– Suoraan sanottuna saadessamme tiedon valinnasta mietimmekin ensin jouduimmeko vai pääsimmekö mukaan, Saarelainen kertoo.

Kumpaakaan ei silti kaduta ohjelmaan osallistuminen, sillä vastaavaa kokemusta ei saisi mistään muualta.

– Tempparit on tosi omanlaisensa ja erikoinen paikka. Missään muualla ei ole näin hyväksyvä ilmapiiri pettämiselle, Tillgren toteaa hieman yllättäen.

Ehkä ohjelman ydin onkin juuri siinä. Pettäminen ja mustasukkaisuus ovat häpeällisiä tabuja, joista ei kehdata puhua. Lotta Saarelainen ja Atso Tillgren tuulettivat tunteitaan niistä avoimesti koko Suomen edessä.