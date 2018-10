Bändi, jossa on enemmän Plymouthia kuin Ladaa

Jyväskyläläinen U. Pasanen Band näyttäytyy uuden levynsä kannessa ja tuoreissa promokuvissaan Plymouthin seurassa.

Auton kanssa poseeraamiselle ja myös valitulle autolle on perusteensa.

– Musiikissamme on amerikanmeininkiä, bändin rumpali Asko Vikki sanoo.

Kitaristi Seppo ”U.” Pasanen linjaa, että bändin musiikilliset juuret ovat paljon enemmän Plymouthin kuin Volgan tai Ladan kotimaassa.

– No ehkä kuitenkin pieni slaavilainen melankolisuus kuuluu taustalla. Mutta länteen päin se kallistuu, Vikki jatkaa.

Long Long Way on U. Pasanen Bandin kolmas omakustanteinen pitkäsoitto. Kaksi aiempaa ovat vuosilta 2012 (Grey House) ja 2008 (U Turn). Levytetyissä kappaleissa bändin omavaraisuusaste on sata; keikkojaan se maustaa covereilla.

Sävellyksiä syntyy useammaltakin jäseneltä, sanoitukset tulevat laulaja Harri Häkkiseltä. Levyn nimi paljastaa uutuuden kantavan teeman. Kilometrejä on takana jo sen verran, että välillä tulee katsotuksi taaksepäin. Ja peilatuksi toisiinsa nykyisyyttä ja menneisyyttä, lempeällä huumorilla.

– Harri laulaa kappaleessa This is the End, kuinka hänen tukkansa harmaantuu ja hän alkaa näyttää bänditovereiltaan, Pasanen kertoo.

Uusi levy merkitsee bändille jatkuvuutta. U. Pasanen Band perustettiin 1997. Nykyinen viisikko on seikkaillut kaksitoista vuotta.

Bändin esittämää rytmimusiikkia on luonnehdittu genrettömäksi. Kappaleet ovat sekoitus bluesia, soulia, funkia ja rockia. Kenties eniten jalansijaa U. Pasanen Band on saanut bluespiireistä.

– Emme hae mitään tiettyä, vaan biisit muotoutuvat soittajien, tyylien ja ajatusten mukaan. Meidän soittajat tulevat monesta musiikillisesta suunnasta, Vikki kertoo.

Pasanen arvioi, että Long Long Way ei taitaisi viedä bändiä puritaanisiin blues-tapahtumiin. Tai ehkä sittenkin voisi. Kiertäväthän samat bändit myös pop-, rock- ja iskelmäfestareita. Jyrkkien jakolinjojen aika näkyy enää takalasista.

– Uudella levyllämme ei ole kovin paljon perinteistä kolmen soinnun perusbluesia. Tavallaan mennään bluesin alla, mutta laajalla skaalalla, Vikki luonnehtii.

Levyllä kuullaan vierailijoiden soittamina kosketinsoittimia, saksofonia ja djembeä. Levynjulkaisukeikallaan U. Pasanen Band esiintyy laajennetulla kokoonpanolla.

U. Pasanen Bandin levynjulkaisukeikka ravintola Popparissa Jyväskylässä lauantaina 27. lokakuuta. Pääsymaksu.