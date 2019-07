Bändi syntyi Jyväskylässä ja ukkosen isku vei sen maailmankartalle – Steve ’n’ Seagulls kiertää Pohjois-Amerikkaa jo seitsemättä kertaa

Elokuun lopulla jo tämän vuoden toiselle amerikankiertueelleen lähtevä Steve ’n’ Seagulls esiintyi Joutsan Joutopäivillä heinäkuun alussa. Keikka oli yksi yhtyeen pienestä kourallisesta Suomen-keikkoja tänä kesänä, ja Rutalahden Letkaliiterin idyllinen maalaismiljöö sopi metallikappaleista kantricovereita tekevän kokoonpanon tyyliin kuin heinähattu hillbillyn päähän.

Steve ’n’ Seagulls on tunnettu ahkerasta keikkatahdistaan, ja yhtye toteaakin myös tämän kesän menevän edellisten tapaan erilaisten festarien ja tapahtumien lavoja kuluttaen. Suurin osa keikoista suuntautuu koti-Suomen ulkopuolelle.

– Ulkomailla on eniten kysyntää. Se on siirtynyt sinne noiden meidän musiikkivideoiden ja edellisten kiertueiden saaman huomion vuoksi. Kivaa on soittaa Suomessakin, mutta muuallakin riittää runsaasti kynnettävää, yhtyeen rumpali Puikkonen eli Simo Heikkinen sanoo.

Elokuussa alkava kiertue on yhtyeen seitsemäs Pohjois-Amerikassa.

– Kiertueen aikana heitetään myös ensimmäiset klubikeikat Kanadassa, ollaan soitettu siellä vain kerran aiemmin, Heikkinen muistelee.

Erot suomalaisen ja amerikkalaisen yleisön välillä ovat yhtyeen mukaan silminnähtävät. Rapakon toisella puolella fanit ovat esimerkiksi huomattavasti iäkkäämpää koulukuntaa kuin vaikkapa Ranskassa.

– Jenkeissä tuo johtuu varmaankin siitä, että tämä meidän touhu on hyvin vahvasti kytköksissä siihen heidän perinnemusiikkiinsa. Euroopassa sitten voi mahdollisesti olla enemmän niitä, jotka ovat löytäneet meidät metallimusiikin kautta, Heikkinen sanoo.

Bändin uutta basistia Jamppaa eli Janne Tuovista lukuun ottamatta yhtye on vahvasti Jyväskylässä syntynyt. Jäsenet ovat opiskelleet sekä tutustuneet toisiinsa opiskelujen aikana Jyväskylässä.

– Noilta opiskeluajoilta asti ollaan soiteltukin sitten yhdessä, Heikkinen sanoo.

Iisalmesta kotoisin oleva Tuovinen liittyi yhtyeeseen keväällä. Steve ’n’ Seagulls on jokaiselle yhtyeen jäsenelle päätoimista työntekoa.

Yhtye paljastaa aikovansa julkaista uuden musiikkivideon vielä heinäkuun aikana. Seuraavaa albumia yhtye ryhtyy koostamaan tammi-helmikuussa 2020.

– Levy julkaistaan myös näillä näkymin jossain vaiheessa seuraavaa vuotta, Heikkinen kertoo.

Harvahko levynjulkaisutahti selittyy yhtyeen rakkaudella keikkailuun.

– Pelkän Pohjois-Amerikan kiertäminen vie kaksi kuukautta. Se on perhanan pitkä aika, johon väliin tarvitaan tietysti vielä lepopäiviäkin, yhtyeen haitarinsoittaja Hiltunen eli William Hänninen sanoo.

– Tämä on vähän tällaista perhe-elämää, kun yhdessäoloa on niin paljon. Kyllä meillä pääsääntöisesti ihan rauhaisaa tämä elo on, Simo Heikkinen toteaa.