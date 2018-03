Bachelor Suomi -tv-ohjelman jyväskyläläismorsiolla Desire Kankaalla, 26, yllättävä harrastus: burleski

Junatarjoilijana työskentelevä jyväskyläläinen Desire Kangas, 26, etsii pian elämänsä miestä tv-ohjelmassa. Kyseessä on Bachelor Suomi -tv-ohjelma, jossa Kangas on yhtenä neitona (kaikkiaan 18) yrittämässä itselleen sydämen valittua. Ja sillä tarkoituksella hän myös ohjelmaan lähti.

– Olin ollut sinkkuna puoli vuotta ja ajattelin, että miksi ei sitten vaikka tv-ohjelmaan katsomaan, löytyisikö se elämäni mies näin.

Kangas kertoo olevansa maanläheinen, itsenäinen ja luonnollinen nainen, joka uskoo herkkyytensä olevan vahvuus, jolla kisassa mennään alttarille asti.

– Kyllä minä haluan naimisiin. Katsotaan sitten ne lapset myöhemmin. Ehkä.

Aviomieheltä – eli siis tv-ohjelman Poikamieheltä – Kangas odottaa, että tämä on aito, maanläheinen, rehellinen ja luotettava.

– Arvostan näitä ominaisuuksia ihmisissä ylipäätään.

Vuonna 2014 Jyväskylään opiskelemaan tullut restonomi on kotoisin Rovaniemeltä. Ammatti ja työpaikka jo on, asuntoa ja miestä etsitään. Okei. Perinteistä. Maanläheistä.

Mutta sitten tulee se ylläri.

Desire Kangas on myös burleskitaiteilija Miss D´Wine, joka rakastaa tanssia ja esiintymistä. Tämän rohkean ja eroottissävytteisenkin harrastuksen taustalla on se, että Kangas on toiselta ammatiltaan tanssija. Ja tanssinut koko ikänsä eri lajeja kansantansseista balettiin.

– Parasta burleskissa on intiimi kontakti yleisöön. Ja kun rakastaa tanssimista, niin mikä ettei.

Bachelor Suomi -tv-ohjelma alkaa tiistaina 13.3. Ohjelma tulee ulos Liv-kanavalla tiistaisin kello 21. Kyseessä on pudotuspeliohjelma, jossa viimeisen ruusun saaja saa myös sen Elämänsä Poikamiehen.