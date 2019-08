Battle Beastin keikka alkaa Jyväskylässä perjantaina kello 21.30, ja aikaisin lauantaiaamuna bändi nousee lentokoneeseen

Rock in the City -kiertue on saapunut tänään Lutakonaukiolle, ja heti aloituspäivän iltana lavalle marssii metalliyhtye Battle Beast, raspikurkustaan tunnetun vokalistinsa Noora Louhimon johdolla.

– Kiertue on sujunut todella hyvin. Vaikka konsepti on uusi, on sen takana oleva yritys pitkän linjan ammattilaisia täynnä. Festareilla on tärkeää, että otetaan huomioon sekä asiakkaiden että artistien tarpeet, ja siinä on onnistuttu tässä hyvin, Louhimo sanoo.

Battle Beastin kaikki edelliset Jyväskylän-keikat on soitettu Tanssisali Lutakossa, joten keskisuomalainen yleisö lienee tällä kertaa yhtyeen historian suurin.

– Lisäksi olen käynyt Revolution-ravintolassa vetämässä pari kertaa akustisestikin. Sinne voisi taas seuraavalle vuodelle buukkailla keikkaa, kun olen suunnitellut pientä akustista duo- tai triokiertuetta.

Yhtye on Louhimon mukaan ”painanut läpi” jo parikymmentä kesäfestaria. Kiire keikkarintamalla vain lisääntyy syksyllä, kun yhtye suuntaa kiertueille Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Ensin mainitussa maanosassa Battle Beast viettää kokonaiset seitsemän viikkoa, tähän asti pisimmän aikansa.

– Parhaimmillaan siellä taitaa olla viisitoista keikkaa putkeen, siis ilman välipäiviä. Edellinen ennätys taisi olla kaksitoista keikkaa.

Kiertueilla Louhimon ainoa huoli on se, että joku tulee kipeäksi.

– Samassa bussissa kun ollaan, joten tauti kiertää kuin kulovalkea. Pystyn yleensä kipeänäkin vetämään keikat ihan hyvin, mutta olen ihan rikki sitten keikkojen jälkeen.

Louhimo kertoo vierailleensa alkuviikosta Ruotsin Göteborgissa.

– Siellä on sellainen salainen projekti, joka tulee kyllä ilmi vielä tämän vuoden puolella. Puhuin juuri miesystävälleni, että olen taas luonteeni mukaisesti ottanut runsaasti hommia itselleni. Battle Beastin keikkojenkin kanssa olisi aivan riittävästi tekemistä. Kesä varmaan tekee sen, että on enemmän energiaa, vaikka olenkin enemmän talvi-ihmisiä, Louhimo sanoo nauraen.

Jyväskylästä Battle Beast suuntaa suoraan keikalle Alankomaihin. Lento Tikkakosken lentoasemalta lähtee Louhimon mukaan jo puoli seitsemältä lauantaiaamuna. Helsingissä on koneen vaihto. Tämä ei kuitenkaan kuulosta juuri miltään viimeviikonloppuisille Wacken Open Air -festareille matkustamiseen verrattuna. 29 Tapahtuma on maailman suurin metallimusiikkiin keskittyvä festari, jossa Battle Beast oli ennen Louhimon yhtyeeseen tuloa soittanut jo kahdesti.

– Meillä oli edellisenä iltana keikka Lappeenrannassa, josta lähdettiin aamukahdelta bussilla Helsinkiin lentoasemalle. Lento Saksaan lähti puoli yhdeksältä aamulla. Saksan päässä matkustettiin vielä autollakin. Meillä oli päiväveto, kello 15 piti olla lavalla, eli heti kun päästiin paikalle, niin laitettiin maskit naamaan ja ryhdyttiin lämmittelemään.

”Maskit” tarkoittavat Louhimon kohdalla dramaattista meikkilookia pitkine irtoripsineen ja luomiväreineen sekä pitkää hopeanhohtoista mekkoa mustalla nahkaliivillä höystettynä. Niin, ja päälaelta sojottavia sarvia.

Meikkinsä ja hiuksensa Louhimo laittaa itse, asukokonaisuuden on valmistanut Katariina Tuttavainen.

– Olen itse ollut tiiviisti suunnittelemassa asua ja tekemässä luonnoksia, mutta en itse osaa kyllä yhtään ommella. Eikä minulla olisi siihen edes aikaa! On hienoa löytää ammattitekijöitä toteuttamaan oma visio, sekä samalla tukea suomalaista yrittäjyyttä.

Keikkaan valmistautuminen alkaa Louhimon mukaan toden teolla silloin, kun peilistä katsoo takaisin ”alter ego”.

– Se kuuluu itsellä vahvasti keikkaa edeltäviin rituaaleihin. Lisäksi aina ennen keikkaa meillä on bändin kanssa oma ”voimarinki” intron aikana. Siinä laitetaan nyrkit yhteen ja huudetaan.