Burleskia kiihkeimmillään: Glamouria, keimailua ja sopivasti paljasta pintaa – Katso kuvat!

Glamouria, keimailua, näyttäviä asusteita, lavalla säkenöiviä upeita naisia ja paljasta pintaa.

Tätä kaikkea on burleski.

Mutta se on myös paljon muuta. Se on muun muassa kehopositiivisuuden ylistystä ja monipuolista itsensä ilmaisua.

Jämsänkoskelaislähtöinen Alina Kankainen, 28, löysi burleskin muutettuaan Tampereelle kuutisen vuotta sitten. Naisellinen estetiikka, mekot ja laittautuminen ovat aina kiehtoneet naista, ja hän kertookin olleensa lapsi, joka jopa nukkui kukkamekossa. Joten burleskin maailma tuntui heti omalta.

– Huomasin erään klubin, jossa oli burleskiesityksiä. Lumouduin esityksistä, se oli jotain uudenlaista. Oli upeaa nähdä lavalla erinäköisiä, monen kokoisia naisia, Kankainen muistelee.

2015 Kankainen rohkaistui mukaan burleskiaiheiseen työpajaan, ja innostus sen kuin kasvoi. Tosin alkuun ajatus esiintymisestä oli vieras.

– Mutta niin siinä kävi, että kun tutun tuttu pyysi erääseen esitykseen mukaan, suostuin. Se oli toukokuu 2016, kun esiinnyin ensimmäisen kerran. Ajattelin heti, että voisi tätä tehdä lisääkin. Onneksi lähipiirini on alusta asti suhtautunut kannustavasti.

Ensiesityksen aikoihin syntyi myös Gloria Délicatesse, Kankaisen alter ego. Hänet on nähty lavoilla ympäri Suomen, myös osana tamperelaista Three Kisses -trioa. Estradilla on nimenomaan Gloria, joka ei ole ihan sama asia kuin Alina.

– Gloria on rohkea, viettelevä ja räväkkä, kun taas minä olen ujompi. Pidän kontrastista: voin kulkea arjessa ilman meikkiä, kun taas Gloria on aina huoliteltu ilmestys.

Burleski on näyttämöviihdettä, johon kuuluu erilaiset asut, asusteet ja rekvisiitta. Yleensä ne valmistetaan, tai ainakin muokataan, itse. Neljästä kahdeksaan minuuttiin kestävään esitykseen vaaditaan valtavasti työtä.

– Aluksi on tarina, jota alan työstää. Valitsen musiikin ja teen koreografian. Suunnittelen asut ja rekvisiitan. Kyllä yhden esityksen kehittämiseen muutamia kuukausia menee. Tämä monipuolisuus kiehtoo minua, pääsee toteuttamaan itseään monin tavoin.

Esityksen henkilökohtaisuus on tärkeää. Usein mietitään tarkasti, millaista tarinaa halutaan lavalla kertoa. Syystä voidaan puhua burleskitaiteesta.

– Luovaa puuhaa tämä on, ehdottomasti.

Gloria Délicatessen ensimmäinen ohjelmanumero pohjasi sadusta tuttuun Lumikkiin. Edelleen Lumikki-esitys kuuluu repertuaariin.

– Pidän Lumikkiin liittyvästä estetiikasta. Alkuperäinen 1930-luvulla tehty Lumikki-elokuva on lapsuudesta saakka ollut tärkeä, joten mun tyylissä on siitä vaikutteita. Suloinen kauneus viehättää.

Kankainen kertoo, kuinka burleskin tekeminen on tuonut rohkeutta elämään, miten sen kautta on oppinut paljon. Erityisen merkittävä asia on lempeä suhtautuminen itseen. Burleskissa ei ole rajoituksia, ei koko- tai ikämäärityksiä, vaan jokainen hyväksytään sellaisena kuin on.

Burleski ja pin up -kulttuuri ovat vaikuttaneet Kankaisen elämään ratkaisevasti. Koulukiusattu ja pulleaksi haukuttu teini-ikäinen Alina Kankainen laihdutti ja laihdutti – ja sairastui syömishäiriöön.

– Se oli tosi raskasta aikaa. En todellakaan ollut onnellisempi laihana, päinvastoin. Pikkuhiljaa tervehtyminen alkoi, kun löysin toisenlaisia naiskuvia, ja huomasin miten upea ja kaunis voi isokokoinen ihminen olla.

Kehopositiivisuuden puolesta Kankainen puhuu mielellään, ja pitää tärkeänä, että mediassa on esillä monenlaisia ihmisiä. Hän on saanut paljon palautetta esiintymisistään; ihmiset ovat tulleet kiittämään rohkeudesta, siitä että hän uskaltaa olla katseen alla, vaikka ei ole perinteisissä missinmitoissa.

– Jos voin omalla esimerkilläni auttaa toista, esimerkiksi jotain nuorta, kohti lempeää itsensä ja kehonsa hyväksyntää, olen enemmän kuin tyytyväinen, Alina Kankainen sanoo.

Ja Gloria Délicatesse on samaa mieltä.