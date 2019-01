Cheek-yhteistyöllä julkisuuteen noussut jyväskyläläinen yrittää laulaa muut esiintyjät suohon tv-kilpailussa

Jyväskyläläinen laulaja ja musiikintekijä Ilta Fuchs osallistuu MTV3-kanavalla nähtävään julkkisten Tähdet, tähdet -laulukilpailuun. Ohjelma alkaa sunnuntaina 3. helmikuuta.

Tähtien tähti -tittelistä kisaavat 10 artistia ottavat tällä kaudella eri genrejen sijaan haltuun erilaisia teemoja lapsuuden suosikeista rakkauslauluihin. Viimeinen pystyssä on kisan voittaja.

Ilta Fuchs on urallaan kutkuttavassa tilanteessa. Hänen äänensä teki vaikutuksen yleisöön ja asiantuntijoihin Cheekin Sillat-kappaleessa. Sen jälkeen hän on julkaissut tukun omia biisejään, ja albumi on odotuksissa jo lähiaikoina.

Fuchs asuu ja työskentelee Helsingissä, mutta vierailee edelleen usein vanhempiensa luona Jyväskylässä, viimeksi jouluna. Laulaja iloitsee kotikaupungistaan saamastaan kannustuksesta.

– Tuntuu ihanalta, kun on kotipaikka, josta saa mielettömän tuen. Iän myötä olen tajunnut kotikaupunkini merkityksen aiempaa selvemmin. On aina ihanaa tulla Jyväskylään ja omaan lapsuudenkotiin, Ilta Fuchs kertoi äskettäin Keskisuomalaisen haastattelussa.

Tähdet, tähdet -tv-ohjelma tuo viidennellä kaudellaan lavalle kotimaisen musiikkitaivaan konkareita ja nousevia kykyjä. Kisaamassa ovat muun muassa Ressu Redford, vuoden 2013 tangokuningas Kyösti Mäkimattila, Jonna, Samae Koskinen, Heidi Kyrö ja Tiktakista tuttu Petra.

Ohjelman juontaa tuttuun tapaan Mikko Leppilampi. Asiantuntijaraadissa vaikuttavat tv-persoona Maria Veitola, legendaarinen musamoguli Juhani Merimaa, ja uutena jäsenenä Bauer Median luova johtaja ja Raptorin riveissä esiintynyt Izmo Heikkilä.

Tähdet, tähdet -tv -ohjelma alkaa MTV3-kanavalla sunnuntaina 3.2. kello 19.15. Neljä ensimmäistä jaksoa nähdään kello 19.15, loput kello 19.30 alkaen.