Duetto Cheekin kanssa toi jyväskyläläislaulajalle nostetta, mutta mitä Ilta Fuchsille, 22, kuuluu nyt?

Jyväskyläläinen laulaja Ilta eli Ilta Fuchs, 22, elää kiireisiä aikoja. Kulunut vuosi on tuonut artistin elämään uusia käänteitä.

Ilta nousi suuren yleisön tietoisuuteen räppäri Cheekin Sillat-kappaleelta 2015. Parin vuoden ajan hän kiersi Cheekin mukana kiertueella ja loisti lavalla myös Cheekin viimeisessä konsertissa Lahden Mäkimontussa.

Iltan uran kannalta Cheek-yhteistyö oli onnenpotku.

– Yhteistyö Cheekin kanssa tuli todella hyvään saumaan. Sillat-kappale oli erinomainen ponnahduslauta musiikkialalle. Oli mahtavaa saada kokea, millaista on kiertää Suomea noin ison artistin mukana. Pääsi näkemään, miten homma toimii ”isolla kaavalla”.

Ilta työskenteli omien kappaleidensa parissa jo keikkaillessaan Cheekin kanssa. Viime aikoina hän on keskittynyt yhä enemmän omaan musiikkiinsa.

– Voin myöntää, että oman musiikin työstäminen on ollut minulle välillä vaikeaa. Kuluneen vuoden aikana ”oma juttu” eli se, mitä olen ja mitä teen on kuitenkin alkanut löytyä. Moni asia on muuttunut ja olen alkanut tehdä kappaleita itse. Työn alla on nyt albumikokonaisuus kokonaan itse kirjoittamistani kappaleista, mikä tuntuu aivan upealta.

Ilta oli vasta 18-vuotias aloittaessaan musiikkiuransa. Tähän mennessä haastavimmaksi asiaksi artistin työssä hän toteaa omien rajojensa hahmottamisen.

– Olen vähän sellainen miellyttäjäluonne. On ollut ajoittain vaativaa erottaa se, mitä itse haluan tehdä siitä, miten voisin tehdä muut tyytyväisiksi. Omien rajojen löytäminen on ollut paitsi haastavaa, myös todella tarpeellista.

Onnistumisen kokemukset ja työskentelyn sujuminen auttavat eteenpäin ja tekevät luovuutta vaativasta työstä palkitsevaa.

– Tärkeitä ovat hetket, jolloin tuntuu, että kappaleita syntyy ja laulu kulkee. Siltä ei tunnu jatkuvasti, mikä on myös osa tätä työtä.

Luovan työn haasteista huolimatta Ilta kokee olevansa siellä, missä hänen kuuluukin. Musiikki on laulajalle jokapäiväinen perustarve ja esiintymislavoilla Ilta on kuin kotonaan.

– Rakastan laulamista! On vaan niin ihanaa, että saan tehdä tätä työkseni. Olen lapsesta asti nauttinut esillä olemisesta. Sisarukseni sanoivat minulle pienenä, että ”Ilta, älä esitä”. Nyt teen sitä kuitenkin työkseni.

– Musiikki on aina ollut osa minua, vaikka en suunnitellut siitä tulevaa ammattiani. Asiat ovat vain tapahtuneet ja se tuntuu nyt maailman luonnollisimmalta.

Hienointa laulajan työssä on Iltan mielestä esiintymisen lisäksi mahdollisuus herättää tunteita.

– On upeaa saada kuulla lauluni koskettaneen kuulijaa jostain syvältä. Tykkään laulaa lauluja, joilla voin esimerkiksi lohduttaa ihmisiä. Uskon musiikin olevan myös tärkeä terapiamuoto.

Tärkeimmäksi voimavarakseen niin työssä kuin muussakin elämässä Ilta nimeää ihmiset ympärillään. Ihmissuhteet ovat tärkeitä niin uralla etenemisen kuin hyvinvoinninkin kannalta.

– Osa suhteista auttaa konkreettisesti uralla etenemisessä, mutta korvaamattoman tärkeitä ovat myös ystävät ja perhe, jotka tukevat muilla tavoin.

Ilta asuu ja työskentelee Helsingissä, mutta vierailee edelleen usein vanhempiensa luona Jyväskylässä. Laulaja iloitsee kotikaupungistaan saamastaan kannustuksesta ja odottaa muun muassa joka vuosi perinteeksi muodostuneita Jyväskylän joulukonserttejaan.

– Olen todella fiiliksissä joulukonserteistani, joista ensimmäinen myytiin tänä vuonna loppuun parissa päivässä. Tuntuu ihanalta, kun on kotipaikka, josta saa näin mielettömän tuen. Iän myötä olen tajunnut kotikaupunkini merkityksen aiempaa selvemmin. On aina ihanaa tulla Jyväskylään ja omaan lapsuudenkotiin, Ilta Fuchs sanoo.