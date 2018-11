E-urheilun liiga aloittaa tammikuussa – 64 joukkueesta karsitaan 16 parasta

Ensimmäinen kotimainen elektronisen urheilun liiga alkaa tammikuussa ensi vuonna. Kaikille avoin liiga järjestää 64 joukkueen karsinnat joulukuussa.

Elektronisen urheilun liiga alkaa tammikuussa suositun Player Unknown’s Battlegrounds -pelin siivittämänä. Liiga on nimeltään PUBG Suomiliiga (PSL).

Liigan järjestäjänä toimii aktiivisesti turnauksia Suomessa pitänyt PUBG Finland -yhteisö yhteistyössä Elisa Viihteen, Lenovon ja Faceit-turnausalustan kanssa.

– Kilpapelaamisen kasvu on ollut huomattavaa tänä vuonna ja erityisesti PUBG on vahvasti nousussa suhteellisen nuoren kilpapeliluonteensa johdosta. Koemme, että laadukkaalle sekä ammattimaisesti järjestetylle e-sports-liigalle on nyt kysyntää, Saku ”CorottPlus” Pirinen PUBG Finlandista kertoo.

Joukkueiden rekisteröityminen liigakarsintoihin aukeaa 26.11. ja karsinnat pelataan joulukuun aikana. Karsintoihin hyväksytään 64 joukkuetta, joista liigaan pääsee 16 parasta. Liigan pelaajien pitää olla 16-vuotta täyttäneitä. Palkintopotti liigassa on noin 3 500 euroa.

Kahdeksan viikon mittaisen liigan pelit pelataan lauantaisin, ja ne lähetetään suorana Elisa Viihteellä sekä suoratoistona Twitch-palvelussa.