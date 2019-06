EMBARGOTORSTAINA 6.6. Peliarvio: Pu94 on laadukas mutta kallis hiiri

Pu94 -3d-pelihiiri

Pelihiirten markkinat ovat hurjassa kasvussa. Ranskalainen Lexip haastaa suuryritykset valtavirrasta kaikilla mittareilla poikkeavalla toteutuksellaan.

Lexip Pu 94 on joukkorahoitusprojektina syntynyt 3d-pelihiiri, joka on varustettu erittäin tarkalla liiketunnistimella ja normaalin hiireen verrattuna kahdella lisäohjaintatilla. Ensimmäinen on peukalolla komennettavaksi tarkoitettu ohjaustikku ja toinen sisäänrakennettu, hiirtä kallistelemalla käskettävä malli.

Kahden joystick-ohjaimen integrointi hiireen kuulostaa ajatuksena mielenkiintoiselta. Ennakkoluulottoman toteutuksen luvataan tarjoavan jopa 30 prosentin kilpailuetu pelinopeudessa. Innovaatio ei valitettavasti lennä massamarkkinoilla: käyttökokemus on hankala ja toteutukselle luontevasti soveltuvat pelit harvassa.

Teknisesti Pu 94 on laadukas kokonaisuus; materiaalit ovat kestäviä ja keraamisten pohjatassujen ansiosta hiiri liukuu erilaisilla pinnoilla sulavasti. Yli 150 euron hintalapun vuoksi uutuuden markkinalokero on kuitenkin erittäin rajoittunut.