Edesmenneen iskelmätähti Jukka Raitasen elämä oli värikäs: Meinasi kuolla vauvana, istui linnatuomion ja teki kaksi menestyslevyä

Alkuviikosta kuolleena löydetty laulaja Jukka Raitanen, joka muistetaan parhaiten laulusta Vangin toive, asui 14 vuotta Äänekoskella. Keskisuomalaisen avustaja, iskelmämusiikkiin erikoistunut Petri Tuunainen haastatteli miehen lehteen tammikuussa 2011. Tuolloin Raitanen totesi muun muassa, että Äänekosken vuodet olivat hänen elämänsä onnellisinta aikaa.

Raitanen eli värikkään elämän. Jo hänen syntymänsä oli dramaattinen.

– Synnyin valekuolleena. Olivat heittäneet minut saunassa pyykkikoriin, josta sitten parkaisin kuuluviin ensimmäisen sulosointuni. Sieltä kaivoivat elävien kirjoihin.

Lapsuutensa Raitanen vietti työläisperheen poikana Utissa lähellä Kouvolaa. Teini-iässä hän ajautui huonoon seuraan ja sitä kautta laveammalle tielle. Shekkiväärennösten ja huijausten vuoksi hän sai lähes neljän vuoden vankeusrangaistuksen. Sen seurauksena hänet passitettiin Konnunsuon vankilaan kärsimään rangaistustaan. Vankeusaikanaan Raitanen toimi päivisin kirjurina, mutta iltaisin soitti kitaraansa.

– Voisi sanoa että ”pääsin” vankilaan. Siitä tuli oma ”korkeakouluni,” josta olen jopa ylpeä. Se opetti elämään yhteiskunnassa, vaikkakin ristikoiden takaa, Raitanen kertoi 2011.

Tuomiota istuessaan Raitanen sävelsi koti-ikävän siivittämänä kappaleen Vangin toive. Hän pääsi esittämään laulun televisioon 1969. Ohjelmaa tehtiin Konnunsuon vankilassa. Idea tv-ohjelman tekoon oli saatu amerikkalaisesta musiikkiohjelmasta, jossa kantrimusiikin legenda Johnny Cash oli vieraillut San Quentinin vankilassa ja viihdyttänyt entisiä kohtalotovereita musiikillaan.

Ei aikaakaan kun Raitasta pyydettiin levyttämään kyseinen kappale. Vangin toive menestyi erinomaisesti, mutta se aiheutti kohua eri tahoilla. Ilmestymisen jälkeen esimerkiksi helluntailaiset väittivät laulua omaksi juhlamarssikseen. Laulu kuitenkin pysyi Raitasen omana sävellyksenä.

– Vangin toive antoi minulle leivän ja elintason. Tosin taustalla oli tärkeitä vaikuttajia, kuten Kari Kuuva ja Jaakko Salo. Olen kiitollinen kaikille, jotka ovat minuun uskoneet.

Raitanen vapautui 1972. Hän siirtyi heti työelämään toimien aluksi myyjänä, kaivinkoneenkuljettajana ja nosturinkuljettajana. Haaveissa siinteli kuitenkin oma laulajanura, joka saikin hyvää vauhtia singlemenestyksestä.

Vapaaksi taiteilijaksi Raitanen heittäytyi 1976. Samana vuonna näki päivänvalon hänen ensimmäinen albuminsa Vangin toive. Koskettava tarina tyrmässä istuvasta nuorukaisesta oli säilynyt kaikki vuodet ihmisten mielissä. Albumia myytiin yli 50 000 eli timanttilevyn verran.

Levy-yhtiössä oltiin täysin rinnoin tukemassa entisen rangaistusvangin ryhdistäytymistä. Esimerkiksi tunnettu kantrimusiikin ystävä Kari Kuuva löysi Raitasessa oivan tulkin monille lauluilleen.

Seuraava albumi Vapaa oon myi sekin kultaa. 1970-luvun jälkeen Raitasen menestys levylaulajana kuitenkin hiipui. Hän keikkaili ahkerasti aina 1990-luvulle. Vielä kymmenisen vuotta sitten hän haaveili uuden musiikin tekemisistä.

– Kyllä musiikillinen tavoitteeni on levyn tekeminen. Muutama laulukin on tehnyt tuloaan tuolta korvien välistä. Asiassa on vain yksi iso mutta, minulla ei ole taustallani rahoittajaa. Ja levyn tekeminen jos mikä maksaa.

Viihde-alaa Raitanen kuvaili 2011 äärimmäisen kuluttavaksi.

– Siksi tein pari vuotta sitten päätöksen ja lopetin keikkailun. Tätä elinaikaa on kuitenkin vain rajoitetusti.

Raitanen kertoi Keskisuomalaisen haastattelussa ihailevansa suuresti muun muassa Katri Helenaa, Paula Koivuniemeä sekä nyt jo edesmenneitä Kari Tapiota ja Reijo Taipaletta.

–Tänä päivänä, kun avaa radion, ei tunnista, kuka siellä laulaa. Siinä on se ero.

14 vuotta elämästään Jukka Raitanen vietti Äänekoskella.

– Olen asunut useilla paikkakunnilla Suomessa, mutta Äänekosken vuodet olivat elämäni onnellisinta aikaa. Siellä on mukavia ihmisiä ja kieli Suomen puhtainta. Ja paljon, paljon muuta.