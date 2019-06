"Ei hitto, tyhjältä näyttää", Ilkka Alanko ajatteli varttia ennen Neljän Ruusun keikkaa Iskelmä Festivaaleilla – poplaulajan työpäivää seurasi lopulta jalkapallokentällinen yleisöä

Ilkka Alanko yhytetään haastatteluun välittömästi keikkalavalta poistumisen jälkeen. Neljä Ruusua on ollut Iskelmä Festivaalin lauantain ensimmäinen artisti, ja Alanko kertoo kurkanneensa tyhjyyttään ammottavalle yleisökentälle varttia ennen keikan alkua.

– Mietin, että ei hitto, tyhjältä näyttää.

Yleisöä pakkautui festareiden päälavan eteen ennen keikan alkua loppujen lopuksi aivan kunnioitettava määrä, eli Himoksen mittakaavassa lähes jalkapallokentällinen. Alanko on keikan jälkeen selkeästi vielä lavaenergioissaan. Suusta putoilee sanoja, kuten ”uskomatonta” ja ”mieletöntä”. Iskelmä Festivaalin keikka on ollut Neljälle Ruusulle vasta kesän toinen.

– Keväällähän meillä oli sellainen tilanne, että ei keikkailtu oikeastaan ollenkaan. Ehkä siitäkin johtuu, että nyt on sellainen fiilis, että ei vitsi miten siistiä. Se selkeästi kantaa hedelmää, että ei koko ajan jyystä menemään, ja maltettiin kevät olla keikkailematta.

Syvällisempää syytä pienimuotoiselle keikkatauolle ei Alangon mukaan oikeastaan ollut.

– Haluttiin vähän säästää paukkuja ja ehkä myös haistella uusia tuulia ja kirjoitella muistiin asioita ja soitella pikkuhiljaa uusia juttuja.

Iskelmä Festivaalin jälkeen seuraava keikka on vasta melkein viikon päästä. Kesällä keikkojen välipäivät ovatkin Alangolle ja yhtyeelle kesäloman aikaa. Silloin Alanko kertoo tekevänsä ”ihan muita juttuja”.

– Perheen kanssa oloa. Saunomista, uimista, kalan savustamista. Jokainen yhtyeen jäsenistä menee silloin ihan omilleen. Ollaan treenattu porukalla aika tiiviisti kesää varten, joten nyt seuraavalla viikolla saa sitten vähän huilata. Se onkin varmaan sitten kesän pisin väli keikkojen välillä, loput ovat vain paria päivää.

Viimeisimmästä Mustia ruusuja -levyjulkaisusta, on kulunut vuoden päivät. Alanko toteaa, että ei ole halunnut ”höykyttää” yhtyeen kitaristia Kodea eli Petteri Koistista uuden materiaalin tekemisen kanssa.

– Olemme molemmat soitelleet ja laittaneet asioita muistiin tahoillamme, mutta ei olla vielä lähdetty toden teolla työstämään mitään. Luulen, että syksyllä sitten katsotaan sitä tarkemmin. Fiiliksellä mennään aina näiden hommien kanssa.

Neljä Ruusua on Alangon mukaan soittanut Himoksella jo ”ihan sikamonta kertaa”.

– Täällä on soitettu ihan s****nan hienoja keikkoja aika tosi monta kymmentä kertaa. On täällä tullut kohkattua kaikenlaista nuorempana, onneksi en muista niitä juttuja.

Himos saa Alangolta kiitosta sen ansiosta, että Himoksella hommat todella toimivat. Alue on rakennettu keikkailua ja suuria tapahtumia varten, joten sujuvuuteen voi artistinkin osalta luottaa.

– Jopa kahdelta iltapäivällä on tuollainen meininki kuin meillä äsken, parempaa ei voi olla.

Neljä Ruusua on soittanut alkuperäisellä kokoonpanollaan jo lähemmäs neljäkymmentä vuotta. Alanko toteaa sen olevan todella harvinaista Suomen tämän kokoluokan yhtyeiden keskuudessa.

­– Kyllähän me aina nyt vähän kiukutellaan ja riidellään, kuten asiaan kuuluukin. Ollaan pystytty uudistumaan ja tekemään biisejä, joille on ollut kysyntää, ja hittejä ihan säkällä. Ei me varsinaisesti yritetä mitään.

Alanko sanoo, että viime vuonna Neljän Ruusun kappaleita soitettiin radiokanavilla yhteensä 17 000 kertaa.

– Se on ihan käsittämätöntä. Tällaisen vanhan bändin uuden tuotannon käyttö tuolla mittakaavalla on todella poikkeuksellista. Pitää hirveästi koputtaa puuta. Hienoa huomata, että taas alkaa tehdä mieli tehdä uusia biisejä. Se on se, mikä meitä on vienyt eteenpäin kaikki nämä vuodet.