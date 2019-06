Eläkeliiton karaokemestaruuksista kisaa neljä keskisuomalaista

Eläkeliiton karaokemestarikilpailun vuoden 2019 piirien mestaruudet on selvillä.

Keski-Suomen voittajat sarjoittain ovat Marjatta Kallioinen Jämsä (naiset +70 vuotta), Viljoensio Kumpulainen Äänekoski (miehet +70), Merja Noronen Pihtipudas (naiset 50–69) sekä Timo Paananen Äänekoski (miehet 50–69 vuotta). Osallistujia oli 40.

Kaikkien sarjojen voittajat jokaisesta piiristä pääsevät laulamaan Eläkeliiton karaokemestaruudesta valtakunnalliseen kilpailuun, joka käydään Ikaalisten kylpylässä 7.–8. lokakuuta. Kaikkiaan 20 piirikilpailussa ympäri Suomen oli lähes tuhat osallistujaa.

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. Järjestö valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Eläkeliitossa on noin 130 000 jäsentä, 20 piiriä ja 401 paikallisyhdistystä. Karaoke on suosittu harrastus ja yhdessäolon muoto ikäihmisten keskuudessa.

Musiikki ja laulaminen edistävät todistetusti ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia läpi elämän. Lukuisilla Eläkeliiton paikallisyhdistyksillä on omia karaokekerhoja, jossa lauletaan karaokea omaksi ja muiden iloksi. Karaokekerhojen toiminta on avointa, mutta karaokemestarikilpailuun osallistuminen edellyttää Eläkeliiton jäsennyyttä.