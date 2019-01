Elämäkertaelokuva Juicesta on nyt nähty, kenen tarina nähdään seuraavaksi valkokankaalla?

Muusikko Juice Leskisestä kertova kotimainen Juice-elokuva on menestys. Tämä oli helppo arvata jo ennen ensi-iltaa: Suomen rakastetuimpiin kuuluva julkisuuden henkilö, jonka elämässä näkyivät hyvä musiikki ja paha viina.

Lisäksi Leskinen oli tunnettu lakonisista lausahduksistaan, jotka on tulkittu milloin yhteiskuntakritiikiksi, milloin kansanmiehen kannanotoiksi – mutta ennen kaikkea persoonallisuudeksi.

Nyt kysymys kuuluu, kenestä kotimaisesta henkilöstä voi vielä tehdä suuren yleisön tavoitttavan näytelmäelokuvan?

Olavi Virta ja Tapio Rautavaara on jo käsitelty. Osansa ovat saaneet myös ainakin seuraavat tutut nimet: kirjailijoista Maiju Lassila, Aleksis Kivi ja Kalle Päätalo, muusikoista Rauli "Badding" Somerjoki, Irwin Goodman, Remu Aaltonen, Cheek, urheilijoista Matti Nykänen, Tarmo Uusivirta ja Olli Mäki sekä muista historiallisista tai julkisuuden henkilöistä Hella Wuolijoki, Jari Sarasvuo, Touko Laaksonen, Jean Sibelius ja Koistisen veljekset (Daltonit). Dokumentteja on tehty useammastakin julkkiksesta, kuten esimerkiksi Pekka Strengistä, Teemu Selänteestä, Andy McCoysta ja Jari Litmasesta.

Kaava, jolla menestyselokuva tehdään on seuraava. Tarvitaan tarpeeksi tunnettu henkilö. Hänen elämänsä pitää lisäksi sisältää jotain poikkeuksellista, joka voi olla julkisuutta, erikoisosaamista, menestymistä, siviilielämän kupruja – sekä persoona. Jos kohdehenkilö on kuollut, siitä on apua, koska hän ei pääse kiistämään elokuvassa esitettäviä "totuuksia".

Suomessa pystyy tekemään kustannuksiltaan ja tuotannollisilta puitteiltaan mahdollisia henkilöpohjaisia elokuvia, mutta ei Estonian kokoista katastrofielokuvaa.

Juicen tapauksessa musiikin yhdistäminen kerronnalliseen draamaan oli jackpot. Juice oli koko kansan rakastama erakko, joka puhui ihmisille musiikkinsa kautta. Juice myös teki musiikkinsa suomeksi, suomalaisista ja suomalaisille.

Juice tupakoi ketjussa ja joi liikaa viinaa, eli hän oli oman tiensä kulkija aikana, jolloin terveysarvot jo korostuivat. Juice ei todellakaan käynyt kuntosalilla.

Kun näillä ehdoilla aletaan haarukoida suomalaisia julkkiksia, joista menestyselokuva – huom! menestyselokuva – voitaisiin tehdä, ehdokkaat käyvät vähiin. Kuten edellä olevasta listasta nähdään Matti Nykäsessä oli elokuvallista potentiaalia, samoin Irwinissä.

Vaan miltä kuulostaisi elokuva Pertti "Spede" Pasasesta? Olen varma, että Spedestä elokuva vielä tehdään. Ongelmana vain on, että Speden oma elämä ja tekemänsä leffat jo olivat menestyksiä, joten mistä taikoa Spede-elokuvaan menestysmausteet? Keksinnöt eivät siihen riitä. Oletan lisäksi, että Helsinki ei vielä ole valmis kertomaan Spedestä kaikkea sitä, mikä elokuvasta voisi tehdä hitin. Liian moni viihdepäättäjä on yhä niin lähellä Speden elämää. Ehkä 10 vuoden päästä. Ja Vesa-Matti Loirin kera?

Juha "Junnu" Vainion elämä olisi lähellä Juice-leffan menestyskonseptia: hyvää musaa, viinaa ja traaginen loppu. Juice kuoli 56-vuotiaana, Vainio 52-vuotiaana. Vainiosta on 2000-luvun alkupuolella puuhattukin elokuvaa, mutta kuti jäi jostain syystä tuolloin piippuun. Ennustan siis, että Junnu "Watt" Vainiosta leffa tehdään 5–10 vuoden sisällä, vaikka kotkalaisuus onkin hidaste.

Yksi, joka elokuvan ehdottomasti ansaitsisi, on viihdemaailman todellinen moniosaaja Jukka Virtanen. Virtanen (syntynyt 1933) on tehnyt musiikkia, lastenkirjoja, tv-viihdettä ja elokuvia sekä ollut kaikin puolin alansa monipuolisin tekijä 1950-luvulta näihin päiviin. Virtasen elämässä on myös ne muut mausteet (julkkisten urheiluseura Zoom ja ravit), joilla leffaan saadaan sivujuonteita. 10–15 vuotta?

Sammy Babitzin eli ja kuoli kuin James Dean, nopeasti ja näyttävästi.

Otetaan vielä pari ehdokasta. Laulaja Sammy Babitzin eli ja kuoli kuin James Dean, nopeasti ja näyttävästi. Olisi laadukas kohde elokuvalle, etenkin kun hänen elämäänsä voitaisiin nivoa myös Babitzinin perheen muut lahjakkuudet, kuten Kirka ja Muska. Mutta riittääkö yksi hitti ja traaginen kuolema sittenkään?

Hjallis Harkimo herättää ihmisissä tunteita laidasta laitaan, mikä on aina hyvä viihdettä myytäessä. On yksinpurjehdusta, Jokerien tarina, tv-näkyvyys ja yhteiskunnalliset virat. Mutta Harkimosta ei voi tehdä elokuvaa niin kauan kuin hän on mukana politiikassa. Ehkä ei sen jälkeenkään.

Koska nainen elokuvan kohteena on harvinaisuus, vedetään hatusta yksi ylläri: laulaja Laila Kinnunen. Tv-dokumentti hänestä on jo tehty, mutta Kinnunen täyttäisi näytellynkin leffan kriteerit: loistava laulaja, Euroviisu-kävijä, näyttelijä, nostalgiaa isolle yleisölle – sekä se traaginen loppu. Muita kelvollisia naisehdokkaita voisivat olla Lenita Airisto, Kirsti Paakkanen ja Aira Samulin. Heillä on kuitenkin matkaa Minna Canthiin, Tove Janssoniin ja Helene Scherfjbeckiin, joista elokuvat ovat työn alla.

Lopuksi ihan vain listana nimiä, jotka voisivat tulla kyseeseen.

Sauli Niinistö, Mauno Koivisto, Ilkka Kanerva ja Paavo Väyrynen? Ehkä. Ei menestyselokuvia, mutta kansakunnan muistitikkuja. Niinistön elämässä on sattunut ja tapahtunut paljon... Ja mikä on lopulta Mannerheim-elokuvan kohtalo? Ja vieläkö Kekkonen kantaa leffaksi asti?

Lauri Törni ja Simo Häyhä. Ehdottomasti, ellei joku sitten päätä tehdä ensin neljättä versiota Tuntemattomasta... Yhdysvalloissa näistä sotasankareista olisi jo tehty elokuvat.

Hector, Danny, J. Karjalainen, Nipa Neumann, Pate Mustajärvi, Jari Sillanpää, Elastinen... Aineksia on, liekö yhdessäkään henkilössä riittävästi. Ehkä. Todennäköisin näistä on Sillanpää, sen jälkeen kun Kari Tapion elämästä kertova elokuva on tullut syksyllä 2019 ensi-iltaansa.

Yllätysnimiä, vaan ei ihan mahdottomia, olisivat myös muusikko Ilari "Claude" Peltola (1966–96), jonka Smack-yhtye kävi 1980-luvulla Hollywoodissa asti sekä Kingston Wall -yhtyeen keulakuva Petri "Pete" Walli. Psykedeelis-progressiivisen rockin tärkeimpiin kotimaisiin nimiin kuuluvan Kingston Wallin, joka juuri nyt on ajankohtainen Von Hertzen Brothersin tribuuttikiertueen takia, taru päättyi Wallin itsemurhaan 1995: hän hyppäsi alas Töölön kirkon tornista.

Urheilijoista Kimi Räikkönen on ykkössuosikkini. Ehkäpä jossakin jo mietitäänkin elokuvan tekemistä miehestä, nyt kun kirja myy niin hyvin. Keijo Rosberg ja Mika Häkkinen kalpenevat leffa-Kimin rinnalla. Nimiä, joiden elämässä on särmää, ovat myös jääkiekkoilijat Marko Jantunen ja Jere Karalahti. Mutta että menestyselokuvaksi asti...

Takavuosien yrittäjä Kalevi Keihänen oli persoona, mutta enää ei hänen elämänsä ja tekemisensä myisi. Ei myöskään Vesa Keskisen, vaikka Keskinen rahoittaisi leffan itse. Pentti Linkola olisi kyllä kiinnostava nimi, mutta hänestä tulisi väkisinkin ei-kaupallinen taide-elokuva.

Näyttelijä Esko Salminen on Suomen Marlon Brando, mutta onko hän jo sivuraiteilla? Aika ja mielenkiinto ajoivat ainakin Renny Harlinin ohi.

Lopuksi kannattaa huomata, että sankarisukeltaja Mikko Paasi nähdään pian Thaimaan pelastusoperaatiosta kertovassa thaimaalaisessa elokuvassa Nang Non. Ensi-iltansa leffa saa Bangkok Postin mukaan ensi kesänä.