Elävä musiikki: Viiniä puistossa ja musiikkia olohuoneissa – katso viikonlopun ja alkavan viikon keikkakattaus tästä

Sunnuntaina vietetään Omenaadeja eli kolmen konsertin konsertti yksityisissä kodeissa. Tarjolla on jazzahtavaa laulelmaa, akustisia Guns 'N' Roses sovituksia ja butotanssin ja soitto-improvisaation yhteinen puutarha-performanssi. Jokainen esitys on kestoltaan noin 25 minuuttia ja ne on ajoitettu niin, että konsertista ehtii kävellä seuraavaan.

Perjantaina 30.8.

Escape: Insomnia: MK8, Evarist, axxu, Makodan.

Harry’s: Herpertti.

Kuikan lava: Tommi Soidinmäki & Vastakaiku.

Kylätupa: Matti Iistamo: yhteislaulua.

Love Local Brands Cafe & Bistro: Nahoko Knoshita, DJ Joniveli.

London: Kapteeni Lamminen.

Lounaispuisto: Wine Garden: Marian Petrescu Trio, Osmo Ikonen & Jyväskylä Big Band.

Luotsivene: Housemylly.

Musta Kynnys: DJ Sal One Night.

M/S Musta Magia: Jari Vilja Rock Band.

Peurunka: Sami Rosholm Duo.

Poppari: Wine Garden jatkojamit.

Pub Juoma: The Telefunkens.

Lauantaina 31.8.

Freetime: Red Eleven, The Eternal.

Harry’s: Herpertti.

Hiekkarinne: Jatkoaika.

Kivistön työväentalo: Jussi Roponen.

Laukaan Satamakahvila: Jerkka Virtanen duo.

London: Kapteeni Lamminen.

Lounaispuisto: Wine Garden: Elena Mindru Finnection, Jukka Perko & Swingin' Preboppers, Virta.

Musta Kynnys: DJ Sweetie Darling.

Mustan Korpin Saluuna: Teraflopp.

M/S Musta Magia: Mikko Kannussaari.

Peurunka: Sami Rosholm Duo.

Poppari: Wine Garden jatkojamit.

Pub Juoma: K. Hyrrä & Kohtalon Tähti.

Satamakapteeni: Satama Blues: Puusukset, Wille & The Wolves, Ismo Haavisto Trio.

Sepän Kipinä: Jarin ja Mikon musiikkihetki.

Sherwood: Muna Jan Band, Duo Niskanen.

Sport Bar Silver: Dilemma.

Sunnuntaina 1.9.

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan juhlasali: Soiva Keski-Suomi -konsertti.

Kivistön työväentalo: Jussi Roponen.

Loukkukatu 17: Omenaadi: BlomFolk.

M/S Musta Magia: Eastwood Duo.

Muuramen kulttuurikeskus: Elias Nyman, András Szabó: Syystuulia.

Permikatu 17: Omenaadi: Osmo Blomqvist, Markku Rinta-Polalri.

Röhniönkatu 53: Omenaadi: Duo Trolli.

Tiistaina 2.9.

Kivistön työväentalo: Juha Vartiainen.

Puistokadun päiväkotikoulu: Voxin muskarikuoro.

Vakiopaine: Maailmantuskafestivaali: Avajaisklubi mm. Nelli Ruotsalainen, Mind Less Company, Leena Pyylampi.

Keskiviikkona 3.9.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä Sinfonia: Bassoklarinetti parrasvaloissa.

The Local Culture Café: Maailmantuskafestivaali: Jazz Jkl Live: Otherworld Trio.

Palokan Pelimannitalo: Leo Louhivaara & Marian Petrescu.

Peurunka: Halme-Niilahti Duo.

Poppari: Unya, Maagine, Sielujen Palasia.

Pub Juoma: Kustaa, Tapio Skool x Kehno Ketola.

Taavettilan riihi: Riihi-iltamat: Lauluyhtye Veshtitsi.

Torstaina 4.9.

Lutakko: Terveet Kädet, Kohti Tuhoa.

Mahdollisuuksien Talo: Maailmantuskafestivaali: Yksin Armosta -konsertti.

M/S Rhea: Dixie Fried.

Poppari: Aurora Hentunen Quartet & Friman-Jaakonaho-Halttunen.

Vakiopaine: Maailmantuskafestivaali: Kapun lauluklubi: Lasse Hirvi, Matti Perälä, Esa Alanko.

