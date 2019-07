Elävän musiikin viikko: Suomipopissa monta viime vuodelta tuttua nimeä

Brasilialais-suomalainen kokoonpano Mariana Zwarg & Antti Lähdesmäki Quartet soittaa jäsentensä originaalisävellyksiä. Zwarg on huilisti, saksofonisti sekä säveltäjä, joka jatkaa jo kolmannessa polvessa kummisetänsä Hermeto Pascoalin luoman universaalin musiikin perinnettä. Äänekoskelta kotoisin oleva pianisti-säveltäjä Lähdesmäki asuu Kööpenhaminassa ja toimii aktiivisesti myös Göteborgissa, Oslossa sekä Suomessa. Kokoonpano esiintyy keskiviikkona Popparissa.

Perjantaina 12.7.

Harry’s: Matti Halonen & Tatu Lehto.

Korpilahden satama: Mölyapinat.

Kuikan lava: KinoJake sekä Jani Jalkanen ja Hänen orkesterinsa.

Kylätupa: Ismo Lotila: Musiikkihetki.

London: Gringo.

Lutakon aukio: Suomipop: mm. Antti Ketonen, Eppu Normaali, Kaija Koo, Sanni.

Musta Kynnys: DJ Joniveli.

Myöhä: Afrobeat Night: mm. DJ BK Mazen, DJ Shaka, DJ Ganze.

Ohrantähkä: El Cerrito Band rock Show.

Poppari: Popjamit.

Pub Juoma: Päättömät.

Savion lava: J.Manerus & Arto Ylönen All Stars.

Villa Cavén: Miljoonasade.

Lauantaina 13.7.

Harry’s: Matti Halonen & Tatu Lehto.

Hiekkarinne: Jatkoaika & Veikko Antero Lahtinen.

Korpilahden satama: Antti Kajander.

London: Shut the Funk Up.

Lutakon aukio: Suomipop: mm. Anna Puu, Ellips, Vesala, Vesta.

Musta Kynnys: Partasen Pörinä ja Pauke.

Ohrantähkä: Hullu Kurki.

Poppari: Popjamit.

Pub Juoma: Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS?

Savion lava: Kari Vepsä & Onnenmaa.

Sherwood: The Plastic Heels Unplugged.

Tiistaina 16.7.

Musta Kynnys: DJ Danny Tempo & DJ Random.

Taulumäen kirkko: Winnipeg Singers -kuoro.

Keskiviikkona 17.7.

Kaupunginkirkko: Maiju Riisikamp: Lounaskonsertti.

Kuikan lava: Hurma.

Musta Kynnys: John Smith Pre-Club: Red Eleven, Juicy Panda, Wrath of Persecution.

Poppari: Mariana Zwarg & Antti Lähdesmäki Quartet.

Pub Juoma: Nina Kaitaranta Duo.

Torstaina 18.7.

Ainolan lava: Jaska Mäkynen & Nelostie.

Peurunka: John Smith: mm. Arion, Ruoska, Amaranthe, Kamelot.

Lounaispuisto: Puistotanssit.

M/S Rhea: Anssi Kela.

The Local Culture Hostel & Café: Jazz guitar with Aimo Nuutinen & Lassi Friman.

