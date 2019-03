Elina, 11, ja Sofia, 8, ovat nousseet raketin lailla Youtube-suosioon – pian haastattelevat puoluejohtajia

”Moi, mä oon Elina – ja määää Sofia...”

Lahtelaiset siskokset Elina, 11, ja Sofia, 8, ovat nousseet lyhyessä ajassa suosituiksi tubaajiksi (tätitoimittaja oppi haastattelun aikana, että ”kaikki sanovat nykyään tubettamista tubaamiseksi”). Tyttöjen Elinasofia-kanavalla on yli 43 000 seuraajaa, ja videoita on katsottu 8,5 miljoonaa kertaa.

– Alussa kaikki oli uutta. Jos meitä katsottiin jossain, ajattelin, että onko mulla salaattia hampaiden välissä, mutta nyt olen tottunut siihen, että ihmiset voivat tunnistaa, Elina kertoo.

Lahden kaupunginkirjastossakin tyttöjä tullaan tervehtimään heti haastattelun alussa. Äiti Aura Marttinen kampaa kuvia varten tyttöjen hiuksia ja nyppää neuletakista pois roskan.

Videoilla tytöt kertovat muun muassa harrastuksistaan, puhuvat ilmastonmuutoksesta, viettävät ystävänpäiväjuhlia, esittelevät treenikassin sisältöä, kertovat millaista on olla kahden yrittäjän lapsi, maistelevat suklaata, opettavat tanssia tai siltakaatoa...

Kaikki alkoi siitä, kun tytöt pääsivät vajaat puolitoista vuotta sitten haastattelemaan presidenttiehdokkaat. Jokaisesta ehdokkaasta tehtiin lyhyet videot Youtubeen ja televisioon tunnin mittainen koosteohjelma.

– Huomattiin, että moni piti videoista, Sofia kertoo.

– Haluttiin ja alettiin tehdä lisää Youtube-videoita, Elina jatkaa.

Nyt tytöt ovat haastatelleet jälleen poliitikkoja, sillä Neloselta tulee ohjelma, johon tytöt haastattelivat puoluejohtajia.

Tytöt ovat haastatelleet myös monia muita tunnettuja henkilöitä urheilijoista muusikoihin. Esimerkiksi laulajien, Marcuksen ja Martinuksen haastattelun kohdalla huomio kiinnittyi siskosten loistavaan englanninkielen taitoon ja lausuntaan.

– Olemme asuneet Amerikassa, äiti Aura Marttinen selventää.

Voit katsoa haastattelun tästä:

Amerikan peruja saattaa olla osin myös se välittömyys, jolla tytöt kohtaavat ihmiset. Puoluejohtajiakin he halasivat, ja näistä joku oli todennut, että eduskuntaan pitäisi ottaa sama käytäntö, niin aamut alkaisivat hyvin.

– Eniten jännitti eka haastattelu, koska tilanne oli ihan uusi. Aina pikku jännitys on hyvästä. Jos ei jännitä yhtään, ura on ohi, Elina sanoo.

– Tuon viimeisen lauseen Elina on oppinut Kotikatu-sarjan isältä, ohjaaja Hannu Kahakorvelta, äiti Aura Marttinen huikkaa väliin.

– Se oli jännittävää, kun haastateltiin Sauli Niinistöä, Suomen presidenttiä, Sofia sanoo.

Tyttöjen päässä pyörii jatkuvasti ideoita, jotka kaikki tekisi mieli kuvata, mutta aikaa riittää vain joihinkin. He käyvät myös koulua, Sofia Tiirismaalla ja Elina Lotilassa, viettävät aikaa perheen ja kavereiden kanssa ja harrastavat. Elina muun muassa tanssii ja soittaa pianoa ja Sofia soittaa käyrätorvea.

Videoita kuvaavat ja editoivat tilanteesta riippuen siskokset itse, heidän äitinsä tai ammattikuvaaja. Elina osaa jo editoida, Sofia aikoo opetella pian.

– Huomaatte ehkä, mitkä videot ovat ammattilaisten tekemiä, tytöt virnistävät.

Matka ideasta toteutukseen voi viedä vain hetken tai pitkään, aiheesta riippuen.

– Mietitään, mitä sanotaan, mistä aiheista ja kumpi sanoo, Elina kertoo.

– Ja olette ehkä huomanneet, että me vähän puhutaan toistemme päälle, Sofia lisää.

Päivää tai viikkoa kuvaavat vi- deot vievät tietysti enemmän aikaa. Yksi hauskimpia kokemuksia oli video, joka tehtiin ajatuksella ”24 tuntia sumopainijan puvussa”. Kuvauspäivänä olivat olleet ihmeissään niin tanssinopettaja kuin soitonopettajatkin.

– Mun piano-ope sanoi, ’Oi, mahtavaa, koskaan ennen ei ole ollut tällaista pianistia. Minäkin haluan tuon puvun’, Elina nauraa.

Tytöt sanovat, että kuten muissakin harrastuksissa, myös tubaamisessa on päiviä tai hetkiä, että ei huvittaisi. Sellaisia tilanteita varten heillä on varastossa videoita julkaistavaksi.

– Harrastuksenkin kanssa voi olla niin, että ei jaksaisi lähteä, mutta kun menee, onkin tosi kivaa, siskokset tietävät.

Videoita on ilo tehdä myös hy- vien palautteiden vuoksi. Tytöt kertovat, että esimerkiksi jotkut koulukiusatut ovat kokeneet saaneensa piristystä videoista.

– Myös eräs jolla on syöpä kertoi, että saa iloa meidän videoista, Elina sanoo.

Naapurit ovat jo tottuneet siihen, että tubesiskokset voivat näyttäytyä hassuissa asuissa tai tilanteissa. Niin kuin vaikka silloin, kun he viettivät videota varten joulua keskellä kesää.

– Leivottiin pipareita ja joulutorttuja, Elina kertoo.

– Joulukuusia ei ollut myynnissä missään, Sofia sanoo.

– Siksi me mentiin metsään ja tanssittiin siellä kuusen ympärillä, Elina lisää.

Ystävät ovat tyttöjen mukaan kannustavia, mutta matkalle on mahtunut mutkiakin.

– Tässä on oppinut tietämään, ketkä ovat oikeita kavereita, Elina sanoo.

– Mun yksi kaveri lakkasi puhumasta mulle, Sofia sanoo.

Tulevia videoita tytöt haluaisivat tehdä ainakin kotikaupungistaan, sillä heidän mielestään Lahdessa on paljon kivoja ravintoloita, kahviloita ja perheelle tekemistä, myös ilmaiseksi.

– Täällä on ihanat metsät ja vettä, meillä on metsä ihan talon vieressä. Siellä voi leikkiä, rakentaa majoja ja syödä mustikoita, Sofia sanoo.

Kun tytöiltä kysyy, mitä heistä tulee isona, kumpikaan ei vastaa ammattitubaaja.

– Haluaisin ehkä eläinlääkäriksi, koska rakastan eläimiä ja haluan auttaa niitä, Sofia kertoo.

– Haluaisin lääkäriksi, tanssinopettajaksi tai delfiininkouluttajaksi. Haluaisin auttaa ihmisiä, ja olen aika kiinnostunut ihmisten sisäelimistä ja muista lääkärin työhön liittyvistä jutuista. Rakastan tanssia ja tykkään opettaa, olen joskus opettanut 3-vuotiaita, ja se oli tosi kivaa. Seaworldissa olen nähnyt delfiininkouluttajan työtä, delfiini on mun lempieläin, Elina listaa.

Tytöillä ei ole vielä omaa lemmikkiä, mutta tavoitteena on puhua vanhemmat ympäri marsuja varten. Se, montako marsua hankittaisiin, on myös auki, sillä siskoksilla on aika erilaiset nimitoiveet. Sofia antaisi marsuille nimet Sateenkaari Pop ja Glitter Tähti, Elina nimeäisi marsut Murhaajaksi ja Terminaattoriksi.

– Olisi hauska kysyä kavereilta, haluaisitteko nähdä murhaajan ja terminaattorin ja sitten näyttää sellaiset pienet söpöt eläimet.

Tytöt viihtyvät hyvin yhdessä, mutta sanovat riitelevänsäkin joskus, koska ”kaikki sisarukset riitelevät”. Erimielisyyttä saattaa tulla vaikkapa siitä, että toinen ha- luaa tehdä pariakrobatiaa ja toinen leikkiä petseillä. Tukkanuottasille siskokset eivät käy, vaan päättävät yleensä tehdä kumpaakin asiaa vuorotellen.

Mikä omassa siskossa on ihanaa?

– Elkku on ihana, rakas isosisko, mukava ja urheilullinen, osaa tosi hyvin ommella ja soittaa pianoa, Sofia sanoo.

– Sof on positiivinen, aina ilopilleri, hyvä soittamaan käyrätorvea, Elina jatkaa.

– Sä et sanonut, että mä oon hauska, Sofia huomauttaa.

– Se nyt on ilmiselvää, että sä oot hauska, isosisko toteaa.

Jotakin Nopolan sisarusten lastenkirjoista tuttua heinähattu- ja vilttitossumaista näissä tubesiskoksissa on.

Eduskuntavaalit 2019: Lapsilla on asiaa Nelosella 30.3. kello 12.30 ja uusintana 31.3. kello 9. Ohjelman voi katsoa myös Ruutu.fi-palvelussa. Elinaa ja Sofiaa voi seurata Youtube-kanavalla Elina Sofia ja Instagramissa elinasofiaofficial.