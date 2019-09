Ellinoorasta kasvoi nuorten tsemppaaja: ”Herkkyys on oikeasti hemmetin rohkeaa”, sanoo Lutakossa lauantaina esiintyvä suosikkiartisti

Ellinoora, oikealta nimeltään Anni Ellinoora Leikas, 25, on tämän syksyn kiinnostavimpia artisteja. Laulaja julkaisi toisen albuminsa Vaaleanpunainen vallankumous 30. elokuuta. Ellinoora kiertää parhaillaan Suomea albumikiertueella ja esiintyy Jyväskylän Tanssisali Lutakossa lauantaina 21. syyskuuta.

Vaaleanpunainen vallankumous -albumin kappaleista viisi on julkaistu singleinä jo aiemmin. Kappaleet ovat keränneet suoratoistopalveluissa hurjia toistomääriä. Myös albumi on saanut erittäin lämpimän vastaanoton.

– Palaute on ollut äärimmäisen ihanaa, positiivista ja ymmärtäväistä. Tällä hetkellä tuntuu, että olen tullut kuulluksi, mikä on tosi siisti juttu, Ellinoora sanoo.

Ellinooraa tituleerataan usein voimalaulujen tekijäksi. Myös Vaaleanpunainen vallankumous sisältää vahvoja ja anteeksipyytelemättömiä kappaleita karkkimaiseen ulkoasuun käärittynä.

– Levyn nimestä jo kuulee, että se on aika ristiriitainen ja kontrastinen. Mulle vaaleanpunainen on aina jollain tapaa edustanut herkkyyttä ja lempeyttä, mutta halusin yhdistää voiman vaaleanpunaiseen. Vallankumouksella en tässä tarkoita mitään poliittista, vaan pikemminkin henkilökohtaista kapinaa.

– Vaikka on herkkä ja tunteva, voi silti olla voimakas ja vahva. Haluan kumota harhaluulon, että herkkyys on heikkoutta, koska se on oikeasti hemmetin rohkeaa.

Uudella albumilla on läsnä myös erilaisten roolien ja määrittelyjen pohdinta ja kyseenalaistaminen.

– Vaaleanpunainen mielletään useimmiten naisten väriksi. Musiikkiurani myötä olen huomannut, että oman sukupuolen ja iän joka paikassa toitottaminen, mikä ei siis ole itsestä lähtöisin vaan muiden tekemää, on aika kuluttavaa ja turhauttavaa.

Yksi tärkeimmistä asioista, joita Ellinoora tahtoo viestittää kuulijoilleen, on inhimillisyyden sanoma.

– Ihminen on iso kokonaisuus, ja elämään kuuluu kaikenlaisia asioita ilosta ja juhlasta syvissä vesissä kahlaamiseen.

– Haluan aina muistuttaa, että vaikka musiikissa on taikaa ja biisien kirjoittaminen on ihana asia, eivät artistitkaan ole mitään superihmisiä. Pyrin välittämään itsestäni inhimillistä kuvaa ja pitämään yllä ihmisläheistä ja humaania meininkiä.