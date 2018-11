Energiset jäähyväiset 2000-luvun rockille – lue arvio Disco Ensemblen mahdollisesti viimeisestä Lutakon-keikasta

Jos lähemmäs parikymmentä kertaa uransa aikana Lutakossa soittanut Disco Ensemble todella lopettaa taipaleensa tähän kiertueeseen, ei viimeiseksi jäävää Jyväskylän keikkaa tarvitse häpeillä. Alkujaan Ulvilassa perustetun yhtyeen Keski-Suomen jäähyväiskeikka on loppuunmyyty ja bändin taholta säteilevä kiitollisuus legendaarista tanssisalia kohtaan lähemmäs 20 vuoden ajalta käsinkosketeltavaa. Tämä kuuluu myös laulaja Miikka Koiviston välispiikeissä, joissa muistetaan kiitellä myös pitkään bändin mukana kulkenutta henkilökuntaa. Niin miksaajalle, lavateknikolle kuin valomiehellekin soitetaan lyhyet improvisoidut kiitosbiisit.

Itse keikka lähtee käyntiin tutun vimmaisesti, kun “Intron” jälkeen toisena biisinä räjähtää “We Might Fall Apart” ja yleisö pääsee heti yhteislaulamaan ja nyrkkeilemään ilmaa. Nimenomaan energisen ja tiukan livebändin maineessa olevan Disco Ensemblen tuntuu olevan helppo rytmittää lähemmäs 80-minuuttinen keikkansa yhteislauluun soveltuvilla täsmähiteillä, joita voisi aivan hyvin kuvitella kuuntelevansa stadion-kokoluokassa. Livekunto tuntuu olevan edelleen hirvittävä ja jokainen kuudesta levystä tulee edustetuksi. Soiton intensiteetti ja loistava lavasoundi mahdollistavat samalla myös sen, että myöhemmän tuotannon popahtavampi osasto lyö yllättävänkin luontevasti kättä ensimmäisten levyjen hc-vaikutteisten rutistusten kanssa.

Tämänkin keikan aikana huomaan veisaavani mielessäni sitä ikuista virttä: miksei Disco Ensemble ollut lopulta vielä suurempi menestys maailmalla? Yhtye pääsi toki hienon uransa aikana kiertämään Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ja sai biisejään NHL- ja FIFA-videopeleihin, mutta siltikin. Tässä välissä lienee syytä tarkentaa, etten ole varsinaisesti mikään yhtyettä tarkasti seurannut fani, vaan pikemminkin 20-vuotista uraa silloin tällöin sivusta silmäillyt ohikulkija. Niinpä saatan olla hyvinkin kuuro sille, minkä olisi pitänyt breikata isosti 2000-luvun stadiumeilla.

Levyillään bändi on toisinaan ehkä hieman outo väliinputoaja toisaalta raskaampien post-hardcore -vaikutteidensa, toisaalta kuivan tiukkojen syntikkapop-kosketinriffiensä kanssa, mutta valehtelisin jos väittäisin, etteikö “We Might Fall Apartin”, “Bay of Biscayn”, “Second Soulin” tai encorena kuultavan “Fight Foreverin” aikana Disco Ensemble olisi maailmanluokan livebändi. Asiaa toki auttavat vimmatusti mukana laulava yleisö sekä salin keskustaan muodostunut mosh-pit. Niinpä, kun eräs aikakausi kotimaisessa rock-musiikissa päättyy, sen juhlintaa seuratessaan tämä sivullinenkin tuntee kylmien väreiden nousevan iholleen.