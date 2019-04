Eniten matkustajia kerää linja 25 ja vähiten 4K – mutta tiesitkö, mikä on Jyväskylän Liikenteen linjoista pisin?

Nyt vertaillaan toisiinsa Jyväskylän Liikenteen bussilinjoja ja isketään superlatiiveja pöytään.

25

Jyväskylän Liikenteen suosituin linja matkustajamäärältään. Matkustajia oli viime vuonna 1,04 miljoonaa, mikä oli lähes seitsemäsosa yhtiön koko asiakasmäärästä (7,48 miljoonaa).

Pitkänhuiskea linja 25 kulkee reittiä Kaakkolampi, Kangaslampi, Seppälä, Keskusta, Savela, Laajavuori, Palokka. Näin se yhdistää toisiinsa melkeinpä puoli kaupunkia. Juuri siihen suosio perustuu, Jyväskylän Liikenteen toimitusjohtaja Harri Saarenpää sanoo.

– Linja kulkee läpi monen sellaisen alueen, joissa asuu paljon porukkaa, ja näiltä alueilta on Keskustaan jonkin verran matkaa.

4K

Vähiten kansoitettu linja. Matkustajia oli viime vuonna 5 732.

Esimerkki niistä linjoista, jotka on räätälöity koululaisille. Kulkee lukuvuoden aikana reittiä Viherlandia, Väinölä, Jyskä, Vaajakoski.

– Joukkoliikennettä ei voi ajatella niin, että vain siellä ajetaan, missä on paljon matkustajia. Jatkuvuuden kannalta on välttämätöntä, että reittiverkosto on kattava, Saarenpää sanoo.

Päätökset ajettavista linjoista tekee Jyväskylän kaupunki. Liikennöinnistä vastaa kilpailutuksen voittanut Jyväskylän Liikenne.

4K on pituudeltaan Jyväskylän Liikenteen lyhin linja; 4,4 kilometriä suuntaansa.

42

Pisin linja suuntaansa. Keskussairaalalta kertyy Keskustan, Vaajakosken, Leppäveden ja Tarvaalan kautta Lievestuoreelle 60,6 kilometriä.

Kunnanrajakin ylitetään Jyväskylästä Laukaaseen. Linja päästä päähän aikataulun mukaisesti kestää yhden tunnin ja kaksikymmentä minuuttia. Tällöin keskinopeudeksi muodostuu noin 45 km/h.

5

Matalin keskinopeus. Tämä perustuu Saarenpään arvioon, koska tilastoa ei ole.

– Vitoslinjalla on paljon pysäkkejä lyhyin välein, ja liikutaan kaupunkialueella. Keskinopeus lienee vähän toistakymmentä kilometriä tunnissa.

Linja kulkee Viitaniemestä Keskustaan ja sieltä Ylistönmäelle.

– Suurimpiin keskinopeuksiin varmasti päästään M-linjoilla, jotka ajavat moottoritietä.

Linjat 5 ja 5K siirtyvät kesäkuun alussa Mennään Bussilla Oy:n liikennöitäviksi. Yritys tuo näille linjoille kaupunkiliikenteen ensimmäiset biokaasubussit.

25

Eniten vuoroja vuodessa ja vuorokaudessa. Vuoroja on koko vuonna yli 32 000, ja talvikaudella arkipäivisin 105 vuorokaudessa.

– Linjalla on talvikaudella kuusi autoa kierrossa, ja yhtä autoa pyörittää keskimäärin kolme kuljettajaa, Saarenpää kertoo.

3K

Vähiten lähtöjä vuodessa. Linjaa ajetaan koulupäivisin Halssilan ja Huhtasuon yhtenäiskoulun välillä.

Aamulla on kaksi vuoroa koululle ja iltapäivällä toinen mokoma takaisin. Kun lukuvuodessa on 190 koulupäivää, lähtöjä kertyy 760.

41

Matkan varrella eniten pysäkkejä. Linja vie Jyväskylän keskussairaalalta Laukaan Peurunkaan.

Noin 30 kilometrin matkalla on 55 pysäkkiä, eli yksi keskimäärin 545 metrin välein.

21

Varhaisin lähtöaika. Vuoro starttaa Muuramesta arkipäivisin kello 4.55.

Linja kulkee Säynätsalon ja Keljonkankaan kautta Jyväskylän kauppatorille.

25

Myöhäisin lähtöaika. Keskustasta kulkee Kaakkolammelle vuorot lauantain ja sunnuntain vastaisina öinä kello 3.00 alkaen.

Aikataulun mukaan matka kestää kaksikymmentä minuuttia. Kyseessä on samalla myöhimpään linjalla oleva vuoro.

1, 2 ja 3

Linjojen numerointi alkaa Vaajakosken-busseista, koska Jyväskylän Liikenteen juuret ovat Vaajakosken ja Jyväskylän välisissä yhteyksissä.

Joukkoliikenteelle syntyi tarve, kun SOK:n toiminta Vaajakoskella laajeni 1920-luvulla. Toivo Rikkinen ja Oskar Lievonen aloittivat liikennöinnin toistensa kilpailijoina vuonna 1925. Neljätoista vuotta myöhemmin he perustivat Jyväskylän Liikenteen.

– Vaajakoski–Jyväskylä on säilynyt yhtenä vilkkaimmista linjoista, Saarenpää kertoo.

6

Viimeksi lakkautettu linja. Jäi pois käytöstä vuonna 2014.

– Erillinen linja keskussairaalan ja Keskustan väliltä lopetettiin, kun moni muu linja alkoi kiertää keskussairaalan kautta, Saarenpää kertoo.

Pienimmät vapaat linjanumerot tällä hetkellä ovat 6, 9 ja 11.

Suurin käytössä oleva on 43. Sillä bussilla pääsee Hankasalmelle.

23

Uusin linja. Kirristä on päässyt Palokankeskuksen ja Keskustan kautta keskussairaalalle syksystä 2017.

Saarenpään mukaan seuraava uusi linja saattaa tulla Kankaalle, jota rakennetaan kovaa vauhtia. On myös mahdollista, että jokin olemassa oleva linja alkaa poiketa Kankaan kautta.