Ensi kesän lipuista myyty jo viidesosa – John Smith Rock Festivalilla menee lujaa

Peurunkajärven rannalla neljättä kertaa järjestetty John Smith Rock Festival saa odotetusti jatkoa. Seuraava kerta on 16.–18. heinäkuuta 2020.

– Päivämäärät julkaistiin tämän viikon torstaina, ja ensi vuoden lipuista on nyt jo viidesosa myyty, festivaalin laukaalainen isäntä Jonne Lehtonen kertoi perjantaina aamupäivällä.

Teillä on uskollisia kävijöitä?

– Näköjään. Ei voi kuin ihmetellä!

Tapahtuma oli nyt ensimmäistä kertaa kolmipäiväinen. Tarjonta pysyy ensi kesänä yhtä laajana.

Kolmipäiväisyys toimi?

– Toimi ja toimi. Aina on hankala saada varmuutta siihen, että se kolmaskin päivä (torstai) on kannattava, mutta kyllä me se halutaan pitää, Lehtonen sanoi.

Tarkkoja lukuja ei vielä ole, mutta Lehtosen mukaan festivaalin kokonaiskävijämäärä tänä vuonna oli yli 15 000.

– Päästiin reilusti yli tavoitteen. Tupa oli täynnä, ja asiakkaat viihtyivät.

Viime vuoden musiikkitatapahtumien perusteella John Smith Rock Festival äänestettiin Suomen parhaaksi rockfestivaaliksi. Parhaallakin on asioita, joita voi vielä parantaa.

– Moni osa-alue vaatii vielä hiomista. Niitä asioita julkistetaan sitten, kun niihin on keksitty ratkaisut. Mutta aluehan toimii hyvin, ja sisäänkäynti saatiin nyt sujumaan ilman älytöntä ruuhkaa. Linja-autokyydityksetkin toimivat hyvin, mikä oli meille kolme vuotta ongelma, mutta nyt se saatiin kuntoon, Lehtonen kertoi.

Festivaali jatkaa Peurunkajärven rannalla.

– Ja edelleen musiikkityyli jatkuu samana. Ei ole tulossa muutoksia.

Raskaalla rockilla ja hevillä mennään.

Voisi kuvitella, että bändien buukkaaminen John Smith Rock Festivaliin olisi vuosi vuodelta helpottunut, kun tapahtuman maine on kiirinyt. Lehtosen mukaan asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen.

– Tietyssä mielessä se on helpottunut, mutta toisaalta kilpailu isoista bändeistä on vuosien saatossa koventunut. Suomi on tapahtumia pullollaan.

– Meidän ongelma on se, että me ollaan verrattain tosi pieni tapahtuma. Moni bändi katsoo, että jollain toisella festivaalilla se tavoittaa paljon enemmän faneja, ja menee sinne.

Esiintyjälista on silti ollut Laukaassa joka kerta nimekäs.

– Me halutaan pitää koko kattaus hyvänä, eikä mennä yhden ison nimen ehdoilla.

Lehtosen yritys Ext Ventures järjestää tänäkin kesänä myös toisen musiikkifestarin. Laukaan Satama Festival soi kaksipäiväisenä 9.–10. elokuuta. Tarjolla on rockia ja popia aikuiseen makuun. Lavalle nousevat muun muassa Lauri Tähkä, Ellips, Popeda, Ismo Alanko ja E-Type. Lehtosen mukaan yleisötavoite on 3 000 per päivä.

Festivaalialue on John Smithin tapaan isoksi osaksi nurmialuetta. Pidät nurmikosta?

– Nurmikko on kiva jalalle, Lehtonen sanoi.