Entinen joukkuevoimistelija on nyt bikini fitness -tähti – Jyväskylään kansainvälistä menestystä

Jyväskyläläisen fitnesstiimin Team Fullmetalin Nelli Pasanen on voittanut bikini fitnessissä pronssia Tukholmassa pidetyissä Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa juniorisarjassa. Se on Pasasen ensimmäinen kansainvälinen arvokisamitali.

Ennen bikini fitness -uraansa Pasanen harrasti joukkuevoimistelua Suomen huipulla 10 vuotta.

– Koko voimistelu-urani edustin Jyväskylän Naisvoimistelijoita ja olen edustanut Suomea muun muassa World Cupeissa ja muissa kansainvälisissä kilpailuissa. Fitness astui kuvioihin virallisesti kaksi vuotta sitten, jolloin aloitin yhteistyön ja valmennussuhteen Heidi Edelmannin kanssa. Kuntosalilla olin tavoitteellisesti treenannut tätä ennen 1–2 vuotta.

– Ensimmäiset kisatavoitteet asetettiin syksylle 2017, jolloin kilpailin ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen kisakausi meni kaikin puolin hyvin ja voitin junioreissa omassa sarjassani kultaa. Yleisessä naisten sarjassa sijoituin vuosi sitten neljänneksi.

Tavoitteellisena urheilijana Pasasella on jo tähtäin tulevassa.

– Tarkoituksena olisi huhtikuussa kilpailla Helsingin Kulttuuritalolla Fitness Classicissa, jossa järjestetään bikini fitness -junioreiden SM-kilpailut. Tuossa kisassa on jokaisen sarjan voittajalle tarjolla edustuspaikka EM-kilpailuihin Espanjan Santa Susannaan. Sitä lähdetään tavoittelemaan. Ensin on kuitenkin luvassa lyhyt kehityskausi, jonka aikana pyritään saamaan mahdollisimman paljon tulosta aikaan. Motivaatio ja halu kehittyä ovat kovat, joten uskon, että huomattaviakin muutoksia on mahdollista saada tässäkin ajassa aikaan, Nelli Pasanen sanoo.