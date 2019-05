Entiseltä JYP-valmentajalta kirja jääkiekon ja elämän kulmakivistä

Jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlundin esikoiskirja ilmestyy syyskuussa. Kirja valottaa ihmisen tärkeimpiä voimavaroja ja oppimisen taustatekijöitä niin urheilussa kuin elämässäkin.

Westerlund on yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista urheiluvalmentajista kautta aikojen. Erkka – Elämän peliä -kirja onkin ennen kaikkea kirja valmentamisesta ja ihmisten johtamisesta. Westerlund on puhunut nimenomaan ammattimaisen valmentamisen puolesta vuosia.

Jyväskyläläisille Westerlund on hyvinkin tuttu. Westerlund aloitti valmennusuransa I-divisioonassa pelanneen JyP HT:n päävalmentajana. Hänen ensimmäinen merkittävä valmennussaavutukensa oli JyP HT:n nousu SM-liigaan keväällä 1985. SM-liigassa Westerlund jatkoi JyP HT:n päävalmentajana kolme kautta.

Westerlundin poika Tomas oli viime kauden KeuPa HT:ssä apuvalmentajana ja Erkka-isä nähtiin Keuruun iglussa pudotuspeleissä.

Westerlund on opiskellut Jyväskylän yliopistossa. Hän valmistui liikuntatieteiden maisteriksi liikunnalta 1986.

Kymmenien vuosien valmentajakokemus niin kotimaassa kuin Venäjälläkin satojen huippupelaajien kanssa on antanut Westerlundille vahvan perustan yksilöiden kehittämiseen sekä huipputiimin rakentamiseen. Westerlundin valmentamisen kulmakiviksi ovat hioutuneet sisäinen motivaatio, asenne, itseluottamus, vastuullisuus sekä suoritustunne. Ne ovat hänen mukaansa viisi ihmisen tärkeintä voimavaraa ja oppimisen taustatekijää niin urheilussa kuin elämässä.

– Elämä on hetki. Kuin yksi peli, jossa pitäisi tuntea itsensä ja pelikaverinsa. Joskus elämän peli on nopeaa, jolloin elämän tilanteet sekä niiden mukana tulevat tunnetilat vaihtuvat nopeasti. Elämässä onkin jatkuvasti joku pelitilanne päällä. Pelin tärkein hetki on ”tämä hetki” ja se, kuinka siinä ollaan läsnä, Westerlund sanoo.

Juhani Tamminen käyttää samasta hetkestä termiä momentum.

Kirjan julkaisee Fitra Oy.