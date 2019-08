Eppu Normaalin keikoilla on lavan edessä teinejä ihan niin kuin aikoinaan – Suomirockin veteraani soittaa Joutorockissa Joutsassa

Yli 40 vuoden kunnioitettavan iän saavuttanut suomirockin ykkössuosikki Eppu Normaali esiintyy Joutsan Joutorockissa tänään lauantaina. Yhtyeen rumpali ja Eppu Normaali Oy:n toimitusjohtaja Aku Syrjä muistelee, että edellinen keikka Joutsassa olisi ollut jopa vuosikymmen sitten.

– Voi olla että menee vieläkin kauemmaksi. Silloin taisimme soittaa Joutopäivillä, Syrjä sanoo.

Edellisen levynsä Eppu Normaali julkaisi vuonna 2011. Yleisöä ei pelkkien ”vanhojen” kappaleiden kuuleminen keikoilla ole tuntunut haittaavan, mutta ovatko yhtyeen jäsenet jo lopen kyllästyneitä niiden soittamiseen vuosi toisensa jälkeen?

– Ymmärsimme jo alusta asti, että homma ei mene niin, että läpi vuoden tahkotaan keikkoja. Täytyy pitää riittävän pitkiä taukoja, joiden aikana pääsee irrottautumaan, jolloin soittaminen tuntuu taas raikkaalta ja mukavalta. Liikaa tekemällä asioihin leipääntyy ja väsyy.

Yhtyeen vokalisti Martti Syrjä kommentoi Soundin (6/2019) haastattelussa, ettei aio kirjoittaa sanoituksia enää ollenkaan, ellei ole aivan pakko.

– Olemme olleet jo pitkään siinä tilanteessa, että pitää löytää itsestään sellainen uuden luomisen tarve. Suhtaudumme musiikin tekemiseen niin, että biisejä ei tehdä vain sen vuoksi, että niin pitäisi.

Myös levybisnes ja musiikin julkaiseminen on AkuSyrjän silmissä muuttunut hyvin olennaisesti siitä, mitä se Eppujen ”kultakautena” oli.

– Levyjä ei oikein tehdä, vaan enemmänkin yksittäisiä biisejä, joita julkaistaan suoratoistopalveluissa. Olemme sen verran vanhan liiton kasvatteja, että näemme musiikin julkaisemisen isompana kokonaisuutena kuin pelkästään yksittäisenä kappaleena. Että koko jutulla olisi jonkinlainen tarina.

Eppujen yleisössä on Aku Syrjän mukaan nähtävissä keikka toisensa jälkeen selkeät ”vuosirenkaat”.

– Lavan edessä ovat teinit, niin kuin on aina ollutkin. Ikärakenne menee sitten siitä eteenpäin, eli takarivistä löytyvät ne iäkkäämmät fanit. Ainakin eturivistä päätellen musiikkimme tavoittaa siis edelleen myös nuoria kuulijoita.

Syrjä toteaa, että nuoriin vetoavat Epuissa samat asiat niin nykypäivänä kuin 1980-luvullakin.

– Me yhtyeen jäsenet emme ole sillä tavalla juuri muuttuneet, mitä nyt ikää on tullut lisää. Meidän tekeminen on pohjautunut aina ammoisista ajoista lähtien samoihin juttuihin, eikä perusasennoituminen ja suhtautuminen asioihin ole muuttunut miksikään.

Yhtyeen kasassa pysymiselle halki vuosikymmenten ei Aku Syrjä osaa antaa mitään yksittäistä syytä.

– On siinä varmasti ollut tuuriakin mukana. Meillä on ollut se lähtökohta, että hankalistakin asioista on aina pystytty puhumaan. Emme ole päässeet kyllästymään toisiimme tai riitautumaan missään vaiheessa.

Bändin sisäiset sukulaisuussuhteetkin lienevät omalta osaltaan edesauttaneet miesten dynamiikan säilymistä vahvana vuodesta toiseen. Aku Syrjä on Martti Syrjän ja kitaristi Mikko ”Pantse” Syrjän serkku, ja Martti ja Mikko ovat veljeksiä.

– Tokihan sillä on joku merkitys, että olemme olleet Martin ja Pantsen kanssa vauvaiästä asti toistemme kanssa tekemisissä. Joskus tulee naurettua, että olemme viettäneet enemmän aikaa keskenämme kuin esimerkiksi puolisoidemme kanssa, Aku Syrjä sanoo.