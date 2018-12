Erika Helin lähti Miss Grand Internationaliin, vaikka tiesi, että ei voi menestyä: "Aasialaiset tuomarit pitävät laihoista naisista"

Tapaamisessa Erika Helinin, 24, kanssa piti laittaa naisen missiura pakettiin. Hän kun ehti kertoa, että ne kisat ovat nyt tässä.

Mutta.

– On mulla vielä yksi haave. Se on osallistuminen Miss Universum -kisaan. Ja sinne pääsee vain voittamalla Miss Suomi -kisan, Helin sanoo.

Joten.

Toinenkin asia naisella on valinkauhassa. Jämsässä syntynyt Helin asuu nyt Jyväskylässä, mutta etsii asuntoa Helsingistä.

Erika Helin on missikonkari nuoresta iästään huolimatta. Mutta aloitetaan alusta.

Ajatus kauneuskisoista iski naisen tajuntaan 2015. Seuraavana vuonna hän osallistui Italiassa Miss Europe Continental -kisaan. Sijoitus oli top 30.

2017 Helin lähti Miss Supranational -kisaan Puolassa.

– Kisa meni ihan hyvin. Jäi hyvä fiilis, kun uskaltauduin lähtemään kisaan ilman taustajoukkoja.

Tänä vuonna Helin oli sitten Miss Suomi -kisan 10 kauneimman joukossa. Kruunua ei tullut, mutta tulipahan jälleen kokemusta. Kerta oli kolmas, kun Helin kisaan haki. Ehkä tästä tuli se ajatus, että ei enää...

– Päällimmäiseksi kisasta jäi ajatus positiivisesta ajattelusta ja ymmärtämisestä. Jos en voita, ajattelen aina, että joku toinen on ollut parempi. Mutta mun asenne on lähteä aina voittamaan.

Helin on kansainvälisiä kisoja nähneenä ja kokeneena sitä mieltä, että Miss Suomi -tapahtuma on tosi rehellinen ja läpinäkyvä kisa. Projektissa saa myös paljon koulutusta ja oppia poseerauksessa, kävelyssä ja puhumisessa. Tänäkin vuonna kisaajat olivat suurennuslasin alla toukokuusta syyskuuhun.

Noh. Miss Suomi -kisat menivät niin kuin menivät. Helin ei jäänyt asiaa suremaan vaan jo muutaman päivän päästä oli taas yksin lentokentällä ja matkalla Myanmariin. Tällä kertaa Miss Grand International -kisaan.

Seuraa syvä huokaus ja pitkä hiljaisuus.

– Lähdin sinne lähinnä pitämään hauskaa enkä stressannut lopputulosta. Se olikin melkoinen reissu. Jo lähtiessä tiesin, että en voi menestyä.

Kuinka niin?

– Aasialaiset tuomarit pitävät laihoista naisista. Minä en ole heidän makuunsa, 177-senttinen Helin sanoo.

Ja sitten tulee se lause, että siinä ne kisat taisivat sitten olla.

Paitsi, että sitten tulee se ehtolause.

– Miss Universum olisi ainoa kisa, johon enää haluaisin. Nyt minulla olisi kokemusta ja tietoa. Mutta pitäisi siis voittaa Miss Suomi -titteli enkä ole varma jaksanko enää sitä puolen vuoden prosessia.

Niin tai näin. Aika näyttää. Mutta mitä muuta kauneuskisoista on jäänyt käteen?

– Kaiken edellä mainitun lisäksi ihana joukko ystäviä. Minulla on hääkutsu 2020 Dominikaaniseen tasavaltaan, jossa Yhdysvaltoja edustanut ystäväni menee naimisiin. Tänä vuonna Miss Universum Italiassa kilpailleen ystävän kanssa viestitellään säännöllisesti. Costa Ricaa kauneuskisoissa edustaneen naisen kanssa oltiin huonetovereista Myanmarissa.

– Olen oppinut olemaan oma itseni kaikissa tilanteissa. Kun mä päätän tehdä jotain, niin mä myös teen sen. Kukaan ei voi mua estää. Lisäksi näytän tunteeni. Olin varmasti Miss Suomi -kisaajista se tunteellisin. Se voi olla yksi tekijä, etten menestynyt. Liika tunteellisuus voidaan tulkita heikkoudeksi, mutta itse pidän sitä vahvuutena. Pitää uskaltaa näyttää aidosti mitä tuntee.

Erika Helin ei ole tavallinen missi. Hän harrastaa luonnollisesti liikuntaa (kunnossa täytyy pysyä monin tavoin), mutta sen lisäksi hän harrastaa maalaamista ja kirjoittamista.

Ja tuo tahtoasia on tehnyt naisesta myös yrittäjän nettibisnekseen. Koulutukseltaan hän on mediatekniikan insinööri ja it-tukihenkilö. Ollut myös palkollisena jyväskyläläisessä firmassa, mutta on nyt muuttamassa.

– Miss Suomi Alina Voronkova on Miss Universum -kisamatkalla, joten sain luvan lainata hänen asuntoaan. Pääsin käymään asuntonäytöissä ja löysinkin mukavan kaksion Haagasta, johon pääsen muuttamaan tammikuun alusta. Tarkoitus on katsoa, millaisia uramahdollisuuksia pk-seutu tarjoaa, Erika Helin sanoo.

Päättäväisesti, kuten aina.

