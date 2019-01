Erikoistarjous: Kolme irkkubändiä yhden hinnalla

Jyväskyläläinen irkkumusiikkia punk-asenteella vetävä 7 Stout Clan on tuttu näky paikalliskapakoissa.

Tammikuun puolessa välissä yhtye nimeltä 7 Pint Clan soitti Tallinnaan seilanneen Silja Europan käytävällä. 7-päinen revohka miehiä seisoi soittimineen hissiaulassa ja soitti kuin suuremmallekin yleisölle. Meneillään oli kansanmusiikkiristeily Folklandia, joka kerää yhteen kansanmusiikin harrastajia ympäri maata. Käytävän ohella esiintyjiin voi törmätä hississä, vessassa, hyteissä, saunaosastolla – sekä tietysti kaikilla laivan esiintymislavoilla.

7 Pint Clanilla oli laivalla toki omakin esiintymispaikka ja -aikansa, mutta palo lavalle oli niin kova, että ensimmäinen keikka heitettiin jo käytävällä.

27-vuotias Juha Kosonen sanoo 7 Pint Clanin olevan oikeastaan kolme yhtyettä. Kokonpano syntyi kahden jyväskyläläisen irkkubändin yhteensulautumisesta. 7 Stout Clan on ollut pystyssä 10 vuotta ja Pint o’ The Times kaksi vuotta. 7 Pint Clanilla on ikää muutama kuukausi.

Bändissä soivat muun muassa banjo, säkkipilli, mandoliini, tinapilli, huuliharppu, mandoliini, melodika ja bodhran. Näistä varsinkin viimeinen kuulostaa vähän vieraalta. Irkkumusiikkiin perehtyneelle se on kuitenkin peruskauraa.

– Bodhrania eli kehärumpua soitetaan puukapulalla. Se kuuluu olennaisesti irkkumusiikkiin ja monelle irkkusoundi tulee juuri bodhranin äänestä, 29-vuotias Taavi Kervinen sanoo.

Vaikka bändit sulautuivat yhteen, ne toimivat yhä myös erikseen.

– Superkokoonpano eroaa sillä, että enemmän on enemmän. Meillä on nyt kolme melodiasoitinta, joiden myötä myös soundi kasvaa ja musiikkiin tulee paljon enemmän nyansseja, Kervinen sanoo.

– Oman lisänsä tuovat myös kaksi kontrabassoa, Einari Kärnä, 26, sanoo.

Kaksi läskibassoa yhdessä bändissä on tavatonta mille tahansa bändille. Irkkubändille ehkä erityisesti, sillä Irlannin perinnemusiikissa bassoa ei juurikaan käytetä.

7 Stout Clanilla on omia biisejä 40, sillä yhtyeen idea on alunperinkin ollut oman musiikin tekeminen.

Pint o’ The Times taas on luottanut lainabiiseihin. Omia kappaleita on vain kolme.

7 Pint Clanilla on näin ollen 43 oman biisin ohjelmisto ja valtava määrä lainaviisuja. Ajatus nimittäin on, että superkokoonpano voi soittaa molempien bändien ohjelmistoa.

– Valttimme onkin, että baari saa meistä kolme bändiä yhden hinnalla. Heti kun myyntipuolen pojat sen tajuavat, – eli me itse – , siitä tulee valtava keikkamyyntivaltti, Taavi Kervinen veistelee.

7 Stout Clan esiintyy Jyväskylässä Harry’sissä 25. ja 26. tammikuuta, Asemaravintolassa 26. tammikuuta sekä Luckyssa 15. helmikuuta.