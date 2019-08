Erno Kivijärvi teki vaimolleen Hanna-Leenalle navettaan kuntosalin – Nyt sieltä on ponnistettu voimanoston MM-kisoihin

Navetan jälkeen istuskelin tuvassa, kun pihaan ajoi tumma, vieras auto, ja vielä toinen auto viereen, Kivijärven maatilan nuori isäntä Erno Kivijärvi kertoo.

– Toisesta autosta nousi mies verkkareissa ja toisesta nainen. Pian tajusin, että tämä ei ole ihan tavanomainen vierailu.

– Ja eihän se ollutkaan.

Eräässä kappaleessa lauletaan, että kaiken takana on nainen. Kivijärven maatilalla Perhon Peltokankaalla voisi laulaa myös, että kaiken takana on mies.

Hanna-Leena Kivijärvi, 33, käy navettatöiden jälkeen nopeasti suihkussa ja vaihtaa treenikamppeet ylleen. Takana ovat ensimmäiset arvokisat klassisessa voimanostossa, MM-kisat Ruotsin Helsingborgissa, jossa sijoitus oli viidestoista. Sillä tuloksella hän pääsi Suomen kaikkien aikojen viidenneksi alle 84-kiloisten sarjassa.

Erno Kivijärvi on luonut vaimolleen upeat puitteet treenata. Vanhaan navettaan rakennettu 160 neliön kuntosali hakee vertaistaan. Lattialla, jossa lypsylehmät ennen seisoskelivat rivissä, on nyt kuntosalimatto, joka sekin on parasta mahdollista laatua.

– Tätä ei tarvitse koskaan vaihtaa, kestää varmasti pudotella painoja, Erno Kivijärvi tietää.

Rahaa omaan saliin on palanut vuosien varrella noin 70 000 euroa.

– Mutta omaan hyvinvointiin sijoittaminen ei ole mikään huono juttu. Voishan se raha mennä vaikka tuliterään autoon tai moottoripyörään, pariskunta sanoo toisiaan katsellen.

Erno kertoo seuraavansa isänsä jalanjälkiä kaikenlaisessa rakentamisessa.

– Periaate on, että sitä säästää kun tekee heti kerralla kunnolla.

Kun Hanna-Leenalla on valmentajan laatimat ohjelmat, joiden mukaan hän treenaa, niin Erno menee fiiliksen mukaan. Erno käy varmistamassa vaimonsa kovimpia nostoja ja kulkee mukana kisamatkoilla.

Kun Hanna-Leenalla on omat tavoitteensa, niin on puolisollakin.

– Kun syksyllä aloittaa, niin on keväällä huippukunnossa ja kestää kesän työt, vaimoaan täysillä tukeva mies sanoo ja hymyilee.

Saliin on valittu laitteet, jotka tukevat voimannostoa. Ammattilaitteita kaikki.

– En keksi enää mitään, mitä tänne pitäisi laittaa, Erno Kivijärvi toteaa.

Alun perin Hanna-Leenasta ei pitänyt tulla emäntää vaan lähihoitaja, joksi hän kouluttautuikin.

– Ikinä en olisi voinut kuvitella, että kilpailisin joskus, kun olen semmoinen jännittäjä, Hanna-Leena kertoo nostellessaan painoja tankoon.

Mutta kun Erno oli kouluttautunut siihen, että hän joskus jatkaisi maatilalla ja Hanna-Leenallakaan ei ollut mitään navettaan menoa vastaan, niin vuonna 2014 tilalla tehtiin sukupolven vaihdos.

Tilalla on nyt 80–90 lehmää ja nuori karja päälle. Yhteensä maatilalla on eläimiä 150–160. Ernon vanhemmat Ossi ja Hannele Kivijärvi auttavat tilalla ja myös lasten hoidossa. Perheessä on kaksi poikaa; yhdeksänvuotias Miro ja kuusivuotias Jimi.

Kivijärvet kertovat, että ilman omaa salia olisi mahdotonta harrastaa näin aktiivisesti. Kirkonkylän kuntosaliin on matkaa melkein 20 kilometriä.

– Omalle salille voi tulla mihin aikaan vain. Maatalous on kuitenkin rajoittavaa.

Hanna-Leena näki muutama vuosi sitten jutun maatilalla työskentelevästä naisesta, joka kisasi.

– Ajattelin silloin, että jos hän pystyy, niin pystyn minäkin.

Tammikuussa 2017 hän otti tätä naista valmentaneeseen Mats Finneen yhteyttä.

– Tämä on tuonut paljon hyvää elämään. Paljon hyviä tyyppejä, ja valmentaja osaa ajatella ihmisen kokonaisuutta, eikä vain treeniä. Minun ei olisi ollut mahdollista kilpailla, elleivät Erno ja muut läheiset olisi niin kannustavia ja tsemppaavia.

Hanna-Leenan ennätykset ovat jalkakyykyssä 160, penkkipunnerruksessa 87,5 ja maastavedossa 190 kg. Tavoitteena hänellä on saavuttaa kilpauran aikana vähintään 450 kg yhteistulos. Yksi tavoite – vähintään 150 kg kyykky – on jo saavutettu. Muita tavoitteita ovat 200 kg maastaveto ja 100kg penkkipunnerrus.

Tavoitteena ovat myös EM-kisat.

– Olen hakenut maajoukkuepaikkaa, mutta vielä ei ole kuulunut mitään.

Vaikka navettatyöt ja kirjanpito ovatkin pääosin Hanna-Leenan vastuulla, hän ei myönnä tuntevansa kiirettä.

– Kaikki riippuu aikataulutuksesta, eikä tässä minuuttiaikataululla mennä. Olen tottunut pienestä asti työntekoon. Olin paljon äidin mukana eri töissä.

Niin, ne kaksi henkilöä, jotka saapuivat tummilla autoillaan Kivijärvien pihaan jokin aika sitten olivat doping-testaajia.

– Otettiin veri- ja virtsanäyte. Se nainen tuli mukaan vessaan. Onneksi pissatti, niin ei mennyt kauan. Hyvä, että testataan, voimanainen sanoo.