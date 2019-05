Erotiikka-alan asiantuntija: Parinvaihdosta tulee seuraava trendi

Viime viikonlopun Jämsän Himo & Erotiikka -tapahtumaa järjestämässä ollut seksuaali- ja terveyskauppa Anti Shopin jyväskyläläinen omistaja Tapio Ruppa tietää kokemuksen perusteella, mikä nyt on seksin ja erotiikan suhteen "in".

– Kun aloimme järjestää Bizarre-klubi-tapahtumia lähes 20 vuotta sitten, jolloin tuotiin BDMS ja fetish esille, se oli kova juttu. Klubeja syntyi eri puolille Suomea ja viikonlopputapahtumia kyseltiin jatkuvasti. Silloin ei vain tahtonut löytyä sopivaa paikkaa.

– Himos on tällaiseen tapahtumaan aivan omiaan laskettelukauden jälkeen ja ennen kesäsesonkia. Ja vielä viikonloppuna. Ei ihme, että paikka oli nytkin loppuunmyyty.

– Se nouseva trendi tällä alalla näyttää olevan parinvaihto eli swingers-toiminta, jota Himoksella edusti Experience United. Muutoin Himoksen tapahtuma on kun “pyhä kolminaisuus”: Mr Lotharin tarjonta “normaalille porukalle”, Bizarre-klubi omilleen ja Swingers-klubi omilleen. Tapahtuma on kaikkien suuntausten asialla, Ruppa sanoo.

Muutoinkin Ruppa kehuu Himos-tapahtumaa, joka on ainutlaatuinen Suomessa. Montrealin Fetish Weekend on isompi, mutta onpa se erilaisella markkina-alueellakin. Täytyy muistaa sekin, että suomalainen on edelleen ujo seksin ja erotiikan suhteen.

– Swingers-toiminnasta pitää sanoa vielä sen verran, että se ei ole pelkkää parinvaihtoa ja paneskelua, ei aina sitäkään. Toimintaan kuuluu ihan yhtä lailla ystävyys, esileikit ja seurustelu ilman seksiä, Tapio Ruppa sanoo.