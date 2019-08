Kuuluisa jyväskyläläinen porsaskaunotar, kirjailija Esteri Nieminen on mennyt naimisiin. Kesän kuumin seurapiiriuutinen tapahtui tänään Jyväskylässä kello 13. Häät vietettiin kutsuvieraiden kesken ilman lehdistön läsnäoloa, mutta Keskisuomalainen sai julkaistavakseen hääkuvan tuoreeltaan.

Esteri minipossu on yksi Facebookin rakastetuimmista eläinpäivittäjistä. Nuoria karjuja sulhasen paikalle olisi arvatenkin riittänyt jonoksi asti. Esterin sydämen vei kuitenkin Järvenpäässä asuva minipossu Juti Koistinen. Hän on ammatiltaan Järvenpään rantapuiston pormestari. Työtehtäviin kuuluu muun muassa tarkkailla puiston elämää ja varsinkin sen siisteyttä.

Juti on syntynyt vuonna 2014 ja on horoskooppimerkiltään skorpioni. Esteri on kaksi vuotta nuorempi ja horoskooppimerkiltään oinas. Tähdistäennustajat povaavat tuoreelle avioparille pysyvää onnea, sillä skorpioni ja sarvipäämerkki sopivat toisilleen täydellisesti.

Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan Esteri otti kaksoisnimen Nieminen-Koistinen, jota käyttää ainakin virallisissa yhteyksissä.

Bestmanina toimi sulhasen ystävä Kasipallo-Pate. Esterin kaasoina olivat hänen siskonsa Kylli-possu ja Jutin sisko Lissu.

Esterin Facebook-sivujen seuraajat ovat saaneet elää mukana häävalmisteluissa. Morsiamen asuvalinnasta ja häämeikistä oli siten jo aavistus olemassa, mutta häätarjoilut jäivät salamyhkän peittoon. Morsian seurueineen maisteli etukäteen useiden pitopalveluiden ehdotuksia hyvistä naposteltavista, ja valinta oli vaikea.

Huolellinen etukäteisharkinta tuotti uskomattoman upean lopputuloksen:

Kaikkiruokainen hääpari valitsi tarjottavaksi muun muassa hempeän ihania kuppikakkuja, hääkakkua, sushi-lajitelman, voisilmäpullia, mustatorvisienikeittoa, tiikerikakkua, uunijuureksia, herrasväenleipiä ja lusikkaleipiä. Alkumalja kohotettiin kuohuvalla omenalimonadilla.