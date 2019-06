Euroopassa menestynyt suomalaislaulaja yllättää kahdella rintamalla: kotimaista gangstaräppiä ja bikini fitness -treeniä

Euroopassa nimeä tehnyt DarJa, laulaja ja muusikko, yllättää nyt kotimaassaan Suomessa. Hän on tehnyt gangsta-aiheisen biisin, mahdollisesti ensimmäisenä suomalaisena naisena. Lisäksi tämä tavoitteellinen ja näyttävä nainen tähtää bikini fitness -kisakuntoon.

– Uusin biisini From the Hood julkaistiin äskettäin, ja se pääsi Balkanin alueella heti soittoon Melody TV:llä. Suomessa meillä ei taida olla yhtään naispuolista gangstaräppäriä. Ja lisää on tulossa syksyn aikana. Elokuussa lähden Albaniaan, ja aika tulee menemään siellä pitkälti studiolla, DarJa kertoo.

DarJa on liikenainen, joka toimii useilla aloilla, muun muassa eläinsuojelussa. DarJa on paitsi laulaja, myös tuottaja ja lauluntekijä, joka kehittelee ideoitaan pianon kera.

Nyt DarJalla on uusi haave.

– Aikaa kuluu nyt myös salilla. Tavoitteena olisi saada itsensä kilpailukuntoon, lajina bikini fitness. Valmentajanani toimii Mia Heinänen Mh Trainingiltä. Laji on pitkäaikainen haaveeni ja tavoitteellisena ihmisenä ajattelin, että voisin sen (kisan) kerran elämässä kokea. Aika näyttää, mihin rahkeet tässä lajissa riittävät, DarJa, oikealta nimeltään Tarja Malmström kertoo.