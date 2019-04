Evakkolapsesta Pandan omistajaksi – 80 vuotta täyttävällä Seppo Pienimäellä on ollut elämässään kolme työpaikkaa

Paljon on virrannut vettä Vaajavirrassa teollisuusneuvos Seppo Pienimäen elinaikana, eli 80 vuodessa. Virtaama kun on 141 m3/s.

Pääosan työurastaan, 38 vuotta, Pienimäki teki Vaajakoskella Pandan makeistehtaan johtotehtävissä. Nyt hän elää vaimonsa Leean kanssa leppoisasti Korpilahden Tikkalan kylällä Muuratjärven rannalla.

Pienimäki syntyi Viipurissa. Jo hänen isoäitinsä toimi makeisalalla kaupungissa olleen Pohjola-Koiton karamellien käärijänä. Isä työskenteli Äyräpään Osuuskaupassa.

Pienimäki joutui lähtemään jo puolivuotiaana evakkoon. Pienimäen perhe määrättiin vuonna 1939 Rovaniemelle ja sieltä 1944 Saukkolan Sarvenperälle. Silloin Seppo oli 5-vuotias.

Pienimäen isä osti kylältä torpan. Hän pääsi töihin Jyväskylään Keskimaan lihaosastolle. Kun lihaa tuli myyntiin, ostajien jono oli tuolloin pahimmillaan Kauppakadulta asemalle asti.

Kansakoulun 4. luokan jälkeen Seppo Pienimäki pääsi Jyväskylän Lyseoon. Kuohun asemalle oli matkaa neljä kilometriä, ja sieltä vielä tunnin junamatka Jyväskylään. Kuohulle oli lähdettävä kotoa aamukuudelta kävellen, pyörällä tai hiihtäen. Kotiin Pienimäki palasi iltaseitsemältä. Matkalla hän teki kotitehtävät, joiden käsialaa opettaja moitti. Mutta kun ei junassa parempaan pystynyt.

Pienimäki pääsi ylioppilaaksi 1958, kävi armeijan ja opiskeli yo-merkonomiksi.

Elämänsä aikana Pienimäellä on ollut kolme työpaikkaa. Ensin vuoden työ Enso Gutzeitin Parviaisen tehtaalla Säynätsalossa kuitulevyn laivaajana. Siitä alkanut ulkomaankauppakokemus vaihtui markkinointityöksi Valmetin Tourulan asetehtaalla 1960–68. Päätyöura alkoi SOK:n Pandan makeistehtaalla vientimiehenä 1968. Vientipäällikkö hänestä tuli 1974 ja toimitusjohtaja viisi vuotta myöhemmin.

Seppo Pienimäki toteaa 1980-luvun olleen taloudellisesti kovaa aikaa, joten SOK luopui teollisesta toiminnasta – paitsi Pandasta.

Kolmen miehen ryhmä osti Pandan 1988. Toimitusjohtajana jatkoi Seppo Pienimäki, markkinointijohtajana aloitti Erkki Pellinen ja talousjohtajaksi tuli Mauno Jormanainen.

– Meillä oli sataprosenttinen luottamus toisiimme, Pienimäki kertoo.

Pienimäestä tuli Pandan hallituksen puheenjohtaja 1994 ja hän toimi vuoden Berliinissä. Kolmikko myi vuonna 1995 Pandan norjalaiselle Rieber & Sønille. Vuodesta 2005 Pandan on omistanut norjalainen Orkla.

Maalla asuminen on Pienimäelle tärkeää. Vuodesta 1961 perhe asui kesäisin Tikkalaan rakennetussa hirsisaunassa, ja 1996 tontille nousi hirsitalo vakituiseksi asunnoksi.

Tikkalan kylä on vireä, ja sinne muuttaa jatkuvasti uusia asukkaita. Kylällä on uusi koulu, päiväkoti, posti ja Mehtosen kyläkauppa on ollut vuodesta 1897.

Pienimäki arvostaa kaupungin palveluja Tikkalassa. Hän tarvitsee pyörätuolia ja saa kotiovelle invataksin bussilipun hinnalla. Viikossa käy kolme hoitajaa ja siivooja. Posti tuodaan pöydälle.

Seitsenkymppisinä Pienimäet lähtivät mukaan Virtapiiriin. He toimivat kylän lapsille lukumummona ja -pappana. Virta ei ole lakannut myöhemmälläkään iällä.