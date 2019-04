Femme Balban tasa-arvoisku: Antaa kaikkien peppujen heilua – jyväskyläläinen Emma Balbatsu haluaa tuoda 1960-luvun "rauhaa ja rakkautta" -viestin nykyaikaan

Jyväskyläläinen muusikko ja laulunopettaja Emma Balbatsu on sitä mieltä, että "antaa kaikkien kukkien kukkia ja kaikkien peppujen heilua". Femme Balba -yhtyeen ensijulkaisu Näin heiluu! onkin vastalause kaikille häiriköille.

– Olen sitä mieltä, että meidän tulee kunnioittaa kaikkia sukupuolia sekä kaikkea seksuaalista käyttäytymistä, ikään ja ihonväriin katsomatta.

Femme Balban ensimmäinen single viestiikin pelottomuutta, itseilmaisun vapautta ja muottien murtamista lapsekkaan ivallisella melodialla.

– Näin heiluu! on tunnussävel toisten ihmisten kunnioittamiselle, ja jokaisen oikeudelle toteuttaa itseään muita loukkaamatta. Samalla se on vastalause kaiken maailman huutelijoille ja asiattomuuksien laukojille, niin kehopositiivisuuden kuin yleisestikin feminismin viestillä ryyditettynä, Emma Balbatsu kertoo.

Bändin musiikkivideolla on räiskyvä live-energia läsnä miesjäsenten glitterpartoineen ja paljetteineen. Videolla tanssii jyväskyläläinen Sanaz Hassani, joka on katutanssin moniosaaja ja yksi alan pioneereista Suomessa. Tästä lisästä Balbatsu on erityisen kiitollinen.

The Voice of Finland -tv-ohjelmastakin tutun Balbatsun tähdittämän yhtyeen musiikkia kuvaa hyvin lausahdus: Kippeet tekstit ja keppeet melodiat. Yhtyeen jäsenet ovat suurimmaksi osaksi jyväskyläläisiä.

Maanantaina aamulla julkaistu biisi oli iltapäivään mennessä saanut vain yhden alapeukun, mistä Balbatsu oli iloinen: Hyvä, jos viesti ei ihan kaikkia miellytä.

Kunhan Femme Balba pääsee tekemään kokonaisen albumin luvassa on kuulemma 1960-luvun rauhaa ja rakkautta -viesti 2020-luvun musiikilla.

Katso Näin heiluu! -musiikkivideo Youtubessa: https://youtu.be/v-GK9CEfSbw.