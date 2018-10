Festareilla kansaa villitsevä kelttirockin amerikkalainen suurnimi helmikuussa ensimmäistä kertaa Jyväskylään

Yhdysvaltalais-irlantilainen kelttipunkbändi Flogging Molly esiintyy ensi vuonna ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Useita kertoja Suomessa aikaisemmin esiintynyt ja festivaaleilla yleisöä villinnyt yhtye soittaa Tanssisali Lutakossa perjantaina 8. helmikuuta. Seuraavana päivänä kokoonpano nähdään vielä Helsingin The Circus -klubilla.

Vuonna 1997 perustettu, punk rockia ja irlantilaista kansanmusiikkia sekoittava Flogging Molly tunnetaan erityisesti riehakkaista keikoistaan.

Seitsemänhenkinen bändi on julkaissut kuusi studioalbumia, joista viimeisin on 2017 ilmestynyt Life Is Good.

Konserttien liput tulevat myyntiin perjantaina 26. lokakuuta.

Suomessa Flogging Molly on esiintynyt edellisen kerran kesällä 2016 Seinäjoen Provinssirockissa.

Katso alta näyte yhtyeen live-energiasta.