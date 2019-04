Formuloistakin tutun Mika Salon rakas on Jyväskylästä: Katso kuvat!

Vuonna 1999 Michael Schumacherin Ferrarilla kesken kauden korvannut, nyt jo entinen F1-kuski Mika Salo seurustelee Jyväskylästä lähtöisin olevan Henna Pihlajan kanssa.

Myöhemmin muun muassa tv-kommentaattorina kunnostautunut Salo oli aiemmin naimisissa japanilaisen Norikon (o.s. Endo) kanssa. Vuonna 2017 kerrottiin, että pari oli eronnut noin kymmenen vuotta sitten. Samoihin aikoihin Pihlaja tutustui Saloon.

– Mikan kanssa olemme tutustuneet 2007. Seurustelimme pitkään ja sitten oli vähän taukoakin välissä, kunnes palasimme taas yhteen, Pihlaja kertoo Keskisuomalaiselle.

– Olen kotoisin Jyväskylästä. Opiskelin Lyseon lukiossa. Muutin lukion jälkeen Helsinkiin opiskelemaan ja töihin. Äiti, isäpuoli ja veli, sekä läheisiä sukulaisia asuu edelleen Jyväskylässä, joten siellä tulee käytyä melko usein. Veljellä on juuri neljä vuotta täyttänyt poika, jota on aina ikävä. Parempi nähdä häntä usein, ettei käy niin, että onkin jo teekkarihattu päässä yhtäkkiä. Lapset kun kasvavat niin nopeasti, Pihlaja sanoo.

– Jyväskylässä on aina ihana käydä. Meidän kotitalo on Nenäinniemessä, jossa saa hyvin rauhoittua. Siellä kuuluu lähinnä linnunlaulu. Vihreää, rauhallista ja sijainti järvenrannalla. Aina vannonkin järvinäkymän nimeen, jo kotiseudun takia. Vaikka Helsingissä merenranta on kiva niin järvi on minulle aina se ykkönen.

Pihlaja on valmistunut Haaga-Helian Ammattikorkeakoulusta tradenomiksi, pääaineina markkinointiviestintä, rahoitus ja ympäristöjohtaminen.

– Töitä olen tehnyt joka suuntaan ja oikeastaan aina useampaa työtä kerralla. Aiemmin työskentelin mainostoimistossa, nyt toimin pr-henkilönä useammalle urheilijalle, esimerkiksi ulkomaalaisille autourheilijoille. Hoidan heidän sosiaalisen mediansa ja tiedotteiden ajantasaisen näkyvyyden.

– Lisäksi minulla on urheiluvaatefirma AH Fitness / Anna Bikinis yhtiökumppanini kanssa. Olemme juuri laajentamassa toimintaamme. Tällä hetkellä teemme enimmäkseen naisten treenivaatteita ja kisabikineitä.

Asutteko Mikan kanssa yhdessä?

– Mika asuu virallisesti ulkomailla. Kun hän on Suomessa, asumme yhdessä. Ja onhan me naimisiinmenostakin puhuttu. Matkustelemme todella paljon ja usein lähdemme reissuun ihan vaan päivän varoitusajalla. Olemme molemmat eläinrakkaita eli vapaa-aikana käydään paljon koirien kanssa kävelylenkeillä, salilla viihtyvä Henna Pihlaja kertoo.